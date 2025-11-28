La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, anunció la separación inmediata de su cargo de trabajadores adscritos al área de Inspección y Vigilancia, luego de hacerse público un video en redes sociales en el que se observa a personal presuntamente solicitando dinero en un negocio de pizzas. Tras recibir el material, la alcaldesa instruyó a la Contraloría municipal a abrir una investigación formal para esclarecer los hechos, identificar responsabilidades y proceder conforme a la ley.

Delgadillo afirmó que el comportamiento exhibido en el video no tiene cabida en su administración ni corresponde a los principios que rigen al Gobierno tapatío. “Lo que ellos hicieron no representa la visión ni los valores de nuestro gobierno”, enfatizó. Añadió que su gestión actuará con firmeza frente a cualquier señal de corrupción.

La alcaldesa agradeció a las personas que hicieron llegar la evidencia y reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier abuso cometido por funcionarios municipales. “En este gobierno no vamos a permitir ni tolerar actos de corrupción. No es el camino y no es lo que merecemos”, subrayó.

Finalmente, destacó que Guadalajara se construye “entre todas y todos, haciendo siempre lo correcto”, y refrendó el compromiso de mantener una administración que trabaje con honestidad y transparencia.

