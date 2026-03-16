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Mira la Luna y Júpiter GRATIS en GDL desde Lunaria; conoce la fecha

El Planetario y Centro Interactivo de Jalisco “Lunaria” contará con una observación astronómica gratuita para celebrar la primavera

Por: Nancy Andrade Jáuregui

El Planetario y Centro Interactivo de Jalisco “Lunaria” detalló que previo a la observación astronómica se impartirá un taller de Planisferio Celeste. ESPECIAL/ Facebook/ Planetario y Centro Interactivo de Jalisco

El Planetario y Centro Interactivo de Jalisco “Lunaria” detalló que previo a la observación astronómica se impartirá un taller de Planisferio Celeste. ESPECIAL/ Facebook/ Planetario y Centro Interactivo de Jalisco "Lunaria"

El Planetario y Centro Interactivo de Jalisco “Lunaria” tendrá una observación astronómica completamente gratuita como parte de su programa “Lunaria Nocturno”, en donde habrá actividades especiales para celebrar la primavera. 

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La cita es el próximo sábado 21 de marzo de 19:30 horas a 21: 00 horas en la explanada de Lunaria, la observación astronómica es de entrada libre en donde podrás observar:

  • Luna creciente.
  • Júpiter.
  • Lunas galileanas.
  • Géminis.

Además también habrá recorridos guiados en el pabellón de exhibiciones en un horario de 12:00 a 19:00 horas, sin embargo, acceder a estas actividades sí tiene un costo de 50 pesos para adultos y 15 pesos para menores de edad, en donde se incluyen las siguientes actividades guiadas en:

  • Generador de Van de Graaf.
  • Telescopios.
  • Casa de la Tierra.
  • Luz y color.
  • Transbordador.

El Planetario y Centro Interactivo de Jalisco “Lunaria” detalló que previo a la observación astronómica se impartirá un taller de Planisferio Celeste, donde te enseñarán a buscar constelaciones en el cielo, se realizará en horario de 5:00 a 6:00 pm.

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Otras actividades en “Lunaria”

Además de la observación astronómica, el planetario también contará con las siguientes actividades. 

Exhibición – Estaciones del año
12:00 – 18:00 horas.

Recorrido – Primavera en Jalisco
15:30 y 16:30 horas.

Relato – Historias en el cielo
20:00 horas.

ESPECIAL/ Planetario y Centro Interactivo de Jalisco
ESPECIAL/ Planetario y Centro Interactivo de Jalisco "Lunaria" 

Si planeas asistir a esta observación astronómica, la ubicación del Planetario Lunaria es: Calle Carlos Pereira #792, Miraflores, 44270 Guadalajara, mientras que el estacionamiento se encuentra en Avenida de los Normalistas, Miraflores, 44270.

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