El Planetario y Centro Interactivo de Jalisco “Lunaria” tendrá una observación astronómica completamente gratuita como parte de su programa “Lunaria Nocturno”, en donde habrá actividades especiales para celebrar la primavera.

La cita es el próximo sábado 21 de marzo de 19:30 horas a 21: 00 horas en la explanada de Lunaria, la observación astronómica es de entrada libre en donde podrás observar:

Luna creciente.

Júpiter.

Lunas galileanas.

Géminis.

Además también habrá recorridos guiados en el pabellón de exhibiciones en un horario de 12:00 a 19:00 horas, sin embargo, acceder a estas actividades sí tiene un costo de 50 pesos para adultos y 15 pesos para menores de edad, en donde se incluyen las siguientes actividades guiadas en:

Generador de Van de Graaf.

Telescopios.

Casa de la Tierra.

Luz y color.

Transbordador.

El Planetario y Centro Interactivo de Jalisco “Lunaria” detalló que previo a la observación astronómica se impartirá un taller de Planisferio Celeste, donde te enseñarán a buscar constelaciones en el cielo, se realizará en horario de 5:00 a 6:00 pm.

Otras actividades en “Lunaria”

Además de la observación astronómica, el planetario también contará con las siguientes actividades.

Exhibición – Estaciones del año

12:00 – 18:00 horas.

Recorrido – Primavera en Jalisco

15:30 y 16:30 horas.

Relato – Historias en el cielo

20:00 horas.

ESPECIAL/ Planetario y Centro Interactivo de Jalisco "Lunaria"

Si planeas asistir a esta observación astronómica, la ubicación del Planetario Lunaria es: Calle Carlos Pereira #792, Miraflores, 44270 Guadalajara, mientras que el estacionamiento se encuentra en Avenida de los Normalistas, Miraflores, 44270.

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