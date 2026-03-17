Anuncian el Paseo de la Rosa en Tlajomulco de Zúñiga

Con una inversión de 30 millones de pesos, la empresa Mazapán de la Rosa y el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga anunciaron hoy la renovación de la calle Juárez, que ahora será Paseo de la Rosa, un corredor gastronómico y cultural.

Las obras contemplan la rehabilitación de la carpeta asfáltica con concreto estampado, luminarias, infraestructura y renovación de la imagen urbana sobre la calle Juárez Sur desde la calle 2 de Abril hasta Circuito Metropolitano Sur.

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Las acciones contempladas en la obra incluyen la construcción de un acceso distintivo, rehabilitación de la superficie de rodamiento, adecuación de rampas, ampliación de banquetas con jardineras y cruceros seguros, renovación de redes hidrosanitarias, mejora del alumbrado público, instalación de bolardos y señalética, así como la modernización de la infraestructura pluvial.

EL INFORMADOR/A. Navarro

Además, contará con un motivo de ingreso en la entrada del Circuito Metropolitano y otro en la calle 2 de Abril; asimismo, tendrá banderas de los 36 países a donde se exporta el Mazapán de la Rosa. José Antonio Carrillo, secretario particular de Mazapán de la Rosa, agradeció, a nombre de la empresa, al Ayuntamiento y a todas las dependencias que apoyarán en la construcción del proyecto.

"Don Enrique siempre apoyando y comprometido con los Gobiernos municipales, estatales y federales, y el día de hoy le toca apoyar para hacer del Paseo de la Rosa un paseo hermoso en conjunto con el presidente y las diferentes dependencias. Vamos a hacer una mejora; en la empresa trabajamos en la mejora continua, producimos alimentos y tenemos muchas certificaciones y hoy le tocó a nuestra calle y en conjunto con nuestro Presidente Gerardo Quirino y su Gobierno vamos a hacer esta muy bonita obra", comentó.

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Gerardo Quirino, Presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, agradeció a la empresa su colaboración para mejorar las vialidades del municipio.

"Desde luego que Mazapán de la Rosa es la empresa más emblemática de Tlajomulco; se ha debido a Tlajomulco y Tlajomulco se ha debido a Mazapán de la Rosa; es una relación muy estrecha en el crecimiento y desarrollo del municipio", afirmó.

Belén Zárate Sierra, coordinadora de las obras por parte de Mazapán de la Rosa, explicó que estas durarán alrededor de tres meses.

Detalló que del total de la inversión, 25 millones de pesos serán inyectados por la empresa, y los cinco millones de pesos restantes, por el Ayuntamiento.

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El coordinador general de Gestión del Territorio y Obra Pública, René Caro Gómez, señaló que el proyecto prioriza tres aspectos: eficiencia vial, atención a rezagos y fortalecimiento de la identidad local.

El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, explicó que el municipio ya hizo una primera etapa con casi 13 millones de pesos de inversión y ahora, en conjunto con la empresa, va a continuar para desarrollar todo el plan para la recuperación del Centro Histórico.

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"Se renovará la infraestructura hidráulica con tuberías de concreto de gran capacidad, además de integrar drenaje pluvial, para evitar afectaciones durante la temporada de lluvias y asegurar una solución definitiva", detalló.

El dato:

La inversión estimada para esta obra es de 30 millones de pesos, con la que se intervienen 325 metros.

Dulces de la Rosa es una empresa establecida en Tlajomulco desde el año 1970.

La obra cuenta con inversión por parte de Dulces de la Rosa y del Gobierno de Tlajomulco.

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