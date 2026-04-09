Leche para el Bienestar impulsa nutrición en asamblea de Conacca

Víctor Hugo Pérez Rojas, director nacional de Operaciones de Leche para el Bienestar, asistió a la Asamblea Nacional Ordinaria 2026 de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto (Conacca). El evento se realizó el martes 7 de abril de 2026 en el Hotel Dreams Suites Golf Resort and Spa en San José del Cabo, Baja California Sur. Su participación se centró en destacar las políticas sociales del Gobierno de México.

Durante el acto protocolario inaugural, Pérez Rojas representó al maestro Antonio Talamantes Geraldo, director general de Leche para el Bienestar. La asamblea congregó a líderes y empresarios de la Red Nacional de Centros de Abasto, además de autoridades de los gobiernos federal y estatal de Baja California Sur.

Entre los asistentes se encontraron el ingeniero Armando Ramírez Gálvez de la Secretaría de Agricultura, el licenciado Óscar René Núñez Cosío en representación del Gobierno de Baja California Sur, y el contador público Miguel Ángel Farías Fernández, presidente de Conacca.

Promoción de programas sociales y calidad alimentaria

Pérez Rojas enfatizó que el Gobierno de México, bajo la dirección de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fomenta activamente programas sociales. Uno de ellos es el Programa Alimentario y Nutricional, operado por Leche para el Bienestar, anteriormente conocido como Liconsa.

Se subrayó la relevancia de los productos lácteos de la línea comercial de Leche para el Bienestar, resaltando su alta calidad productiva y sus precios accesibles. Estos productos representan una opción favorable para las familias en todo el país.

Victor Hugo Pérez Rojas, director de Operaciones de Leche para el Bienestar del Gobierno de México. CORTESÍA

El director operativo mencionó que el Gobierno de México busca asegurar la alimentación y nutrición de la población vulnerable. Para lograrlo, distribuye leche fortificada y lácteos de calidad a precios asequibles en diversas comunidades.

Impulso a la autosuficiencia y desarrollo lácteo

Para fomentar la autosuficiencia alimentaria, Leche para el Bienestar opera 54 centros de acopio en 14 Estados. En estos centros, se recibe la producción de más de tres mil 86 pequeños y medianos ganaderos lecheros del Padrón Nacional de Productores.

A estos productores se les garantiza un precio de compra de hasta 11.50 pesos por litro. Esta medida busca mejorar sus ingresos y consolidar el sector lácteo nacional, asegurando la continuidad de la producción.

La visión de la institución se centra en garantizar la industrialización, distribución y abasto de leche fortificada de calidad al menor precio. El objetivo es beneficiar a la población en condiciones de marginación y pobreza extrema.

Juan Felix Soriano Cruz, secretario general de la Federación Latinoamericana de Mercados de Abastecimientos (FLAMA). CORTESÍA

Leche para el Bienestar cuenta con una infraestructura de 10 plantas industrializadoras en varios Estados. Próximamente, se inaugurarán nuevas plantas en Campeche y otra de secado de leche en Michoacán, ampliando su capacidad operativa.

Se presentó la leche UHT Plus (Ultrapasteurizada), una línea de productos comerciales. Estos se elaboran bajo un estricto control de calidad, avalado por la acreditación vigente de sus diez laboratorios ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).

C.P. Miguel Ángel Farías Fernández, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de CONACCA. CORTESÍA

Los productos incluyen leche entera, descremada, semidescremada, deslactosada y saborizada en diversas presentaciones. Esto diversifica las opciones disponibles para los consumidores en el mercado nacional.

El evento también incluyó una conferencia magistral de la maestra Verónica Romo González sobre el poder del cerebro y el corazón. Además, hubo una presentación de la Banca de Desarrollo de Nacional Financiera (Bancomext) por el maestro Pablo Alejandro García Fenech.

Víctor Hugo Pérez Rojas destacó la frase "Un paso más para llevar nutrición y bienestar a todos". Esto resalta la meta de colaborar con la CONACCA para fortalecer los programas de apoyo alimentario en el país.

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