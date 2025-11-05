La crisis forense no cede en Jalisco. Ahora, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reveló que los restos de Magdalena, desaparecida el 28 de septiembre de 2014 en Tlajomulco de Zúñiga, estuvieron resguardados por 11 años en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), antes Servicio Médico Forense (Semefo).

Según la información compartida por el colectivo y por familiares, la joven fue localizada en una fosa en la zona de Lomas del Mirador, en Tlajomulco. Su cuerpo ingresó al IJCF apenas tres meses después de su desaparición, pero nunca fue identificado ni entregado a sus seres queridos hasta ahora.

"Hasta hace unos días se le notificó a la familia que se encontraba en las instalaciones del instituto. Lamentamos mucho esta situación. Descanse en paz", informó el colectivo en sus redes sociales.

Belén, hermana de Magdalena, refirió que a su madre, María de la Luz, le informaron apenas el pasado jueves sobre el hallazgo.

"En sí, a mi hermana la encuentran a los tres meses de que desaparece y el jueves le dicen a mi mamá que sí la tenían ahí en el Semefo y ella duró prácticamente 11 años en el Semefo".

"Mi mamá estuvo yendo cada 15 días a Semefo y pues no le daban razones. Nada más le dijeron que ahí tenían el cuerpo, sin explicaciones", dijo.

El colectivo calificó como indignante e inhumano el caso por haber pasado 11 años en el IJCF.

"Es indignante, inhumano y preocupante que un cuerpo haya permanecido en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses durante 11 años sin ser identificado. 11 años de incertidumbre, 11 años de dolor, 11 años de preguntas sin respuesta. La familia merece saber la verdad, merecen justicia y merecen cerrar este capítulo de dolor. ¿Cómo es posible que esto haya sucedido? Es hora de exigir respuestas y cambios para que ninguna familia tenga que pasar por esto", indicaron en redes sociales.

