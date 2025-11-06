Pablo Lemus recibe Jalisco a líderes educativos de América Latina

Con el objetivo de fortalecer vínculos y compartir prácticas exitosas entre sistemas de enseñanza pública latinoamericanos, el gobernador Pablo Lemus Navarro recibió en Casa Jalisco a líderes educativos de México, Colombia, Argentina, Brasil, Honduras y Uruguay. El encuentro se realizó en el marco del V Encuentro de Especialización Técnica de la Comunidad Araucaria, que tiene lugar en Guadalajara y reúne a países latinoamericanos y representantes de la Fundación Varkey.

Durante la bienvenida, el gobernador instó a los participantes a compartir experiencias y políticas educativas implementadas en sus países, con el fin de enriquecer el modelo educativo de Jalisco. “Pediría a ustedes que nos ayuden con experiencias positivas que nos sirvan en Jalisco”, señaló. Añadió que, aunque el modelo local está definido, el Gobierno del Estado está abierto a enriquecerlo según las necesidades de desarrollo económico y educativo.

Como parte de la agenda, la comitiva visitará dos escuelas del Área Metropolitana de Guadalajara para conocer de cerca programas como Formación del Carácter, Aulas Jalisco Digital, Aulas de Música y la jornada ampliada Jalisco Presente.

El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, destacó que Guadalajara es anfitriona por primera vez de este espacio, previamente desarrollado en ciudades como Washington D.C., Madrid y Bogotá, y que la Comunidad Araucaria permite generar redes de colaboración efectivas.

Agustín Porres, director general para América Latina de la Fundación Varkey, resaltó la importancia de construir vínculos cercanos, “hablar de corazón a corazón” y compartir experiencias sin protocolos rígidos.

El encuentro incluye talleres, conversatorios con directores de Escuelas Carácter y el foro “La innovación educativa desde Latinoamérica”, que se realizará el 5 de noviembre dentro del congreso Jalisco Academy.

También asistió Andrea Blanco Calderón, coordinadora general estratégica de Desarrollo Social del Gobierno de Jalisco.

