Pablo Lemus recibe Jalisco a líderes educativos de América Latina

Con el objetivo de fortalecer vínculos y compartir prácticas exitosas entre sistemas de enseñanza pública latinoamericanos, el gobernador Pablo Lemus Navarro recibió en Casa Jalisco a líderes educativos de México, Colombia, Argentina, Brasil, Honduras y Uruguay. El encuentro se realizó en el marco del V Encuentro de Especialización Técnica de la Comunidad Araucaria, que tiene lugar en Guadalajara y reúne a países latinoamericanos y representantes de la Fundación Varkey.Durante la bienvenida, el gobernador instó a los participantes a compartir experiencias y políticas educativas implementadas en sus países, con el fin de enriquecer el modelo educativo de Jalisco. “Pediría a ustedes que nos ayuden con experiencias positivas que nos sirvan en Jalisco”, señaló. Añadió que, aunque el modelo local está definido, el Gobierno del Estado está abierto a enriquecerlo según las necesidades de desarrollo económico y educativo.Como parte de la agenda, la comitiva visitará dos escuelas del Área Metropolitana de Guadalajara para conocer de cerca programas como Formación del Carácter, Aulas Jalisco Digital, Aulas de Música y la jornada ampliada Jalisco Presente.El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, destacó que Guadalajara es anfitriona por primera vez de este espacio, previamente desarrollado en ciudades como Washington D.C., Madrid y Bogotá, y que la Comunidad Araucaria permite generar redes de colaboración efectivas.Agustín Porres, director general para América Latina de la Fundación Varkey, resaltó la importancia de construir vínculos cercanos, “hablar de corazón a corazón” y compartir experiencias sin protocolos rígidos.El encuentro incluye talleres, conversatorios con directores de Escuelas Carácter y el foro “La innovación educativa desde Latinoamérica”, que se realizará el 5 de noviembre dentro del congreso Jalisco Academy.También asistió Andrea Blanco Calderón, coordinadora general estratégica de Desarrollo Social del Gobierno de Jalisco.