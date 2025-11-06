Gobierno de Jalisco y la UdeG desarrollan proyectos por el medio ambiente

Con el objetivo de emprender acciones conjuntas en materia ambiental, el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), firmó un Convenio Marco de Colaboración con la Universidad de Guadalajara (UdeG). La alianza busca consolidar proyectos de investigación, educación y acción ambiental en los campos académico, científico y cultural.El convenio fue firmado por Paola Bauche Petersen, titular de la Semadet, y Karla Planter Pérez, Rectora de la UdeG, quienes coincidieron en que esta colaboración permitirá fortalecer la protección, conservación y restauración del equilibrio ecológico estatal, incluyendo las Áreas Naturales Protegidas.Bauche Petersen explicó que se trabajará de manera coordinada en temas de ordenamiento territorial, calidad del aire, recursos forestales, restauración ecológica y mitigación del cambio climático. También se impulsará la cooperación para el uso de tecnologías que disminuyan los impactos de los sectores productivos y se contribuirá en estudios sobre planeación urbana y ordenamiento ecológico territorial.