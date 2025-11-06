Gobierno de Jalisco y la UdeG desarrollan proyectos por el medio ambiente

Con el objetivo de emprender acciones conjuntas en materia ambiental, el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), firmó un Convenio Marco de Colaboración con la Universidad de Guadalajara (UdeG). La alianza busca consolidar proyectos de investigación, educación y acción ambiental en los campos académico, científico y cultural.

El convenio fue firmado por Paola Bauche Petersen, titular de la Semadet, y Karla Planter Pérez, Rectora de la UdeG, quienes coincidieron en que esta colaboración permitirá fortalecer la protección, conservación y restauración del equilibrio ecológico estatal, incluyendo las Áreas Naturales Protegidas.

Bauche Petersen explicó que se trabajará de manera coordinada en temas de ordenamiento territorial, calidad del aire, recursos forestales, restauración ecológica y mitigación del cambio climático. También se impulsará la cooperación para el uso de tecnologías que disminuyan los impactos de los sectores productivos y se contribuirá en estudios sobre planeación urbana y ordenamiento ecológico territorial.