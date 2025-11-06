El grupo parlamentario del PRI rinde su primer informe

En un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de Jalisco, encabezado por la diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, presentó su primer informe de actividades legislativas.

Durante el informe, se destacó la presentación de 65 reformas al marco normativo, de las cuales 28 ya fueron aprobadas. La fracción ha impulsado una agenda centrada en garantizar los derechos, la seguridad y el desarrollo de las mujeres, además de presentar un plan de 18 acciones para mejorar el servicio del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Asimismo, promovieron descuentos en trámites notariales, multas y refrendos, así como reformas judiciales que aseguren los derechos humanos y fomenten el consenso entre las distintas fracciones de la LXIV Legislatura.

La diputada Alondra Fausto de León resaltó tres objetivos: legislar con causa, escuchar en territorio y defender al partido desde la acción, mientras que el legislador José Aurelio Fonseca Olivares reiteró su compromiso con los trabajadores del campo y la perspectiva de género en las reformas.

Camarena Jáuregui enfatizó que la agenda del grupo parlamentario busca incluir alternativas que beneficien a Jalisco y México mediante diálogo con todas las fuerzas de la Legislatura.

Durante el evento, Salvador Zamora Zamora, Secretario General de Gobierno, y líderes del PRI como Laura Haro Ramírez y Jorge Armando Meade Ocaranza, destacaron la importancia de la colaboración institucional y la capacidad del partido para construir buena política.