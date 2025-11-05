Cuatro hombres pasarán 100 años en prisión tras ser hallados culpables por desaparecer a varias personas en el año 2020, una de las cuales, falleció.

La Fiscalía de Jalisco informó que se trata de Juan Antonio "N", Juan Manuel "N", Alfredo "N" y Francisco Javier "N" quienes fueron sentenciados por los delitos de desaparición cometida por particulares y homicidio calificado.

Los hechos por los que fueron sentenciados ocurrieron el 18 de agosto de 2020, cuando varias personas armadas y encapuchadas a bordo de distintos vehículos ingresaron a cuatro domicilios ubicados en el fraccionamiento Encinos, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Los hombres se habrían presentado como supuestos integrantes de la Fiscalía del Estado para posteriormente privar de la libertad a nueve personas, una de las cuales fue localizada sin vida.

El 20 de agosto de 2020, agentes de investigación detectaron al grupo mediante un operativo. Al percatarse de su presencia, los sospechosos intentaron disparar y escapar, aunque fueron detenidos. Tras el cateo, dentro del inmueble se localizó a los nueve masculinos víctimas, todos con signos de violencia y uno de ellos sin vida.

Tras su detención, los cuatro nombres fueron vinculados a proceso y posteriormente, en la audiencia de juicio oral el 30 de octubre de 2025, el Tribunal los declaró culpables de los delitos mencionados.

Durante la audiencia, el Juez de Control y Oralidad impuso una pena de 100 años de prisión a cada uno de los sentenciados por los delitos de desaparición cometida por particulares y homicidio calificado.

Y se les fijó una multa de un millón 931 mil 520 pesos a cada uno de los sentenciados y el pago por concepto de reparación del daño por 616 mil 100 pesos en favor de la víctima fallecida.

YC