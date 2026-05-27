Gobierno de Jalisco priorizará los corredores de “hitos urbanos” para el retiro de espectaculares en la ZMG

Como parte de la iniciativa impulsada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, desde que llegó a la administración estatal, es que el Gobierno de Jalisco continuará con el retiro de espectaculares en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Si bien los ayuntamientos metropolitanos suman alrededor de 200 espectaculares clausurados, de acuerdo con Lemus Navarro, el retiro de los mismos se priorizará a partir de una estrategia enfocada en corredores y puntos considerados como “hitos urbanos”, para lo cual, señaló el mandatario, es que ya se trabaja de la mano de las y los alcaldes metropolitanos, a quienes se les estará apoyando con las labores de retiro.

En este sentido, Lemus Navarro explicó que la intención es intervenir espacios emblemáticos de la ciudad como La Minerva en Guadalajara o la zona de Andares en Zapopan, así como distintos corredores urbanos, bajo un esquema coordinado entre ayuntamientos y el Gobierno del Estado.

“¿Qué viene? Tenemos una reunión de trabajo en estos días, donde estoy citando a presidentes municipales del Área Metropolitana, a Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá Zapopan, Guadalajara y El Salto, por qué vamos a crear hitos urbanos”, dijo el mandatario estatal, teniendo como ejemplo el caso más reciente iniciado en Guadalajara: el hito urbano del sector financiero.

Como parte de estas acciones, Lemus Navarro indicó que ya fue intervenido la avenida Américas, desde la Glorieta Colón hasta el Centro Histórico de Zapopan, donde aseguró que fueron retirados todos los espectaculares. Añadió que también se desmontaron estructuras ubicadas junto al Bosque Los Colomos.

“Si ustedes están en la glorieta Colón y van por Américas, hasta el Centro Histórico de Zapopan, no van a encontrar un solo espectacular. Ese lo hicimos hace 3 semanas, calladitos nos vemos más bonitos porque luego salen con los amparos y ya saben”, comentó el gobernador.

“Ahora tendremos que ir haciendo otros hitos urbanos. Por ejemplo, yo propongo limpiar de espectaculares en hitos urbanos como La Minerva, de esas pantallas triples cuádruples que hay ahí y que son horrorosas, y todos los espectaculares que hay alrededor que son espantosos. Las ciudades de primer mundo no tienen espectaculares”, manifestó Lemus Navarro.

El gobernador agregó que el Gobierno del Estado estará apoyando económicamente a los municipios para avanzar en el retiro de estructuras, particularmente con maquinaria y equipo especializado, como ocurrió recientemente en el operativo realizado en Carretera a Chapala, donde se retiraron 50 de estas estructuras del retorno que va del Aeropuerto de Guadalajara a la Zona Metropolitana.

“Las grúas con las que bajamos todos los espectaculares, por ejemplo, en Tlajomulco las pagó el gobierno del Estado”, destacó el mandatario estatal.

Sobre el caso de Carretera a Chapala, Lemus Navarro justificó la intervención al considerar que el ingreso desde el aeropuerto ofrecía una mala imagen urbana para las personas quienes recién llegaban a Guadalajara, pese a las obras de renovación realizadas recientemente en la zona.

“Yo no sé a ustedes, pero a ver. La visión de su servidor del gobernador de Jalisco es que la gente que llegaba a nuestro aeropuerto se encontraba con un ingreso a la ciudad muy feo, siendo que Guadalajara es una de las ciudades más chulas de Latinoamérica, el ingreso desde el aeropuerto era muy feo. Y llegar y encontrarte en la curva de acceso desde el Aeropuerto 50 espectaculares había, que anunciaban centros nocturnos, table dance, actividades de prostitución, pues esa no es la imagen que nosotros queremos proyectar de Guadalajara”, manifestó el madatario, quien dijo, de esos 50 espectaculares, solo 4 tenían permisos vigentes.

Municipios metropolitanos se suman a la iniciativa del gobernador de Jalisco contra espectaculares

En algunas de las avenidas más importantes de la ciudad es posible encontrar decenas de espectaculares que en lugar de publicidad mantienen la leyenda de "Clausurado", algunas desde hace meses, como en el caso del Periférico, entre Acueducto y Vallarta, o sobre la Carretera a Vallarta, entre Periférico y Aviación.

En otros casos, como en la avenida López Mateos, entre Ramón Corona y La Tijera, algunas de las estructuras solo se mantienen en los metales, sin publicidad, ni sellos de clausura, ni algún teléfono de contacto para su renta.

Recientemente el ayuntamiento de Tlajomulco también dio a conocer que retiró 50 de estos armatostes ubicados en la carretera a Chapala, en lo que corresponde a su demarcación.

Lo anterior ha sido parte del llamado hecho por el Gobernador de Jalisco para tratar de disminuir la contaminación visual de la ciudad, según ha dado a conocer en diversas ocasiones, e incluso, se trata de una estrategia que comenzó desde que era alcalde de Zapopan, cuando, tan solo entre 2021 y 2023 clausuró más de 300 espectaculares de gran formato por infringir las normas municipales, como carecer de licencia, refrendo, medidas de seguridad, póliza de seguro y también por falta de mantenimiento.

Para Lemus Navarro, gran parte de este negocio está ligado a la corrupción, precisamente por carecer de los lineamientos básicos para su operación, por lo cual, desde agosto del año pasado instó a que, a través del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan) se propusiera a los municipios que sus Cabildos aprobaran un acuerdo donde le dieran facultades al Gobierno del Estado para ir contra la publicidad irregular.

De acuerdo con el Imeplan, hasta marzo pasado solo se habían sumado a este convenio, formalmente, los municipios de Zapopan, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos, según compartió el instituto a través de Transparencia.

Al respecto, el ayuntamiento de Guadalajara afirmó que el Área Jurídica se encuentra analizando los mecanismos para conseguirlo, al igual que revisa el tema el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, aunque ambos ya colaboran con la iniciativa del gobernador, como se demostró con el retiro de espectaculares en la avenida Américas y en Carretera a Chapala respectivamente.

El ayuntamiento de Tonalá únicamente señaló que, al ser el municipio responsable de regular su propio uso de suelo, la propuesta aún no ha sido analizada. Por su parte, el municipio de Tlaquepaque no emitió respuesta.

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Clausuran cerca de 200 espectaculares en la ZMG

Pese a la constitución formal del convenio impulsado por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, en lo general casi todos los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara han clausurado y retirado espectaculares, sumando alrededor de 200 armatostes sancionados y más de 60 removidos.

Zapopan ha sido el municipio que más espectaculares ha clausurado, con un total de 125 entre 2024 y 2026 aunque, por lo menos hasta el mes de marzo, no había retirado ninguna estructura de este tipo, según informó el ayuntamiento a través de Transparencia.

Le sigue Guadalajara, que ha clausurado 44 en la misma temporalidad. Y aunque la alcaldía está en análisis para suscribir los convenios metropolitanos necesarios, es la autoridad municipal que, hasta el momento, ha retirado más espectaculares, con un total de 18, y sin considerar el caso de la avenida Américas anunciada por Lemus Navarro. Las acciones “forman parte de los trabajos permanentes de supervisión y ordenamiento urbano realizados por la Dirección de Inspección y Vigilancia del Municipio", señaló la alcaldía.

Y, como parte de las acciones de coordinación con el Gobierno de Tlajomulco y la iniciativa del gobernador, Pablo Lemus, se puso en marcha un operativo conjunto para retirar 50 estructuras publicitarias consideradas irregulares o con riesgo para la población, particularmente en Carretera a Chapala, siendo el caso más representativo el retorno elevado del Aeropuerto Internacional de Guadalajara hacia la Zona Metropolitana.

“Es la primera acción conjunta que hicimos con el convenio de colaboración en materia de inspección en la ciudad. En lo personal, tengo años combatiendo por la imagen urbana. Y para el Mundial es fundamental”, afirmó el mandatario estatal respecto de esta acción en particular.

Tonalá informó que ha clausurado un espectacular y retirado dos, mientras que Tlaquepaque clausuró 22, sin haber retirado alguno hasta el momento.

En el caso de Juanacatlán, Ramón Ángel Ortega afirmó que en el municipio solo hay registro de tres espectaculares, pero hasta el momento no han ameritado clausuras.

¿Por qué no se retiran los espectaculares?

Aunque, a través de Transparencia se solicitó a los municipios que dieran a conocer el por qué no han sido retirados los espectaculares que se mantienen como clausurados, en distintas ocasiones este medio de comunicación ha dado a conocer algunos de los motivos que complican estas operaciones, por ejemplo, los altos costos que esto representa para las alcaldías.

Retirar una estructura de gran formato, que en ocasiones, llega a superar los 20 metros de altura, requiere de maquinaria pesada, grúas industriales y personal especializado. Los reglamentos municipales estipulan que el costo del desmontaje debe correr a cargo del propietario del anuncio o del dueño del predio; sin embargo, al tratarse de empresas fantasma o particulares en litigio, los ayuntamientos terminan absorbiendo un gasto público que no siempre tienen presupuestado.

Por otra parte, en general las distintas legislaciones limitan la acción de las autoridades, municipales y estatales, para ingresar a propiedad privada a retirar estos elementos una vez clausurados, considerando que muchos de ellos no se encuentran instalados sobre la vía pública, sino en terrenos privados. Son casos muy específicos donde la Coordinación de Protección Civil emite un dictamen de riesgo inminente, como por ejemplo, el riesgo de que caiga durante una tormenta.

Ante este tipo de situaciones, desde que Lemus Navarro era alcalde de Zapopan, había instado al Congreso de Jalisco para que se impulsaran reformas en las leyes estatales, de modo que aumenten las facultades de las autoridades para ingresar a los terrenos en donde están los anuncios y poder retirar las estructuras.

En agosto pasado, cuando anunció el impulso del convenio con los municipios, afirmó que una vez que este fuera logrado, "en busca de combatir la contaminación visual", después enviará una iniciativa de Ley al Congreso del Estado para darle facultades al Gobierno del Estado en este sentido.

Aunque entonces el gobernador afirmó también que se preparaban demandas contra algunos propietarios de anuncios espectaculares que están instalados en varios puntos de la ciudad, además de que estaban pendientes cuatro órdenes de aprehensión contra propietarios irregulares, hasta la fecha no se ha brindado actualización alguna respecto de este tema.

Clausuras en la ZMG (2024-2026)

Zapopan: 125

125 Guadalajara: 44

44 San Pedro Tlaquepaque: 22

22 Tonalá: 1

Total: 192 espectaculares clausurados en la ZMG.

Hasta marzo de 2026

Retiros

Guadalajara: 18 retirados

18 retirados Tonalá: 2 retirados

2 retirados Tlajomulco: 50 estructuras retiradas de la Carretera a Chapala en coordinación con el gobierno de Jalisco.

MF