Luego de que se diera a conocer un par de publicaciones en medios internacionales sobre la situación de Jalisco respecto al hallazgo de cuerpos en fosas clandestinas de Jalisco, este miércoles el Gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, aprovechó para enviar un mensaje a las y los turistas extranjeros que estarán visitando Jalisco en el marco del próximo Mundial de futbol 2026, en relación con que en la entidad hay condiciones de seguridad para que disfruten su estancia.

Si bien publicaciones como El País o Los Ángeles Times han abordado los temas mencionados, en contraste con la realización de la justa deportiva, el mandatario estatal afirmó que en Jalisco se trabaja todos los días por mantener las condiciones de seguridad tanto para sus habitantes como para quienes visitan el Estado y, particularmente en el tema de la búsqueda de personas, se mantiene el acompañamiento institucional a colectivos y madres buscadoras para continuar con la localización de sus seres queridos.

El mandatario estatal señaló que, por ejemplo, en el caso de los restos humanos recientemente encontrados en el municipio de El Salto, estos corresponden a hechos ocurridos hace varios años y no a situaciones actuales de violencia.

"Estamos apoyando mucho a los colectivos y a las madres buscadoras para poder encontrar a sus seres queridos. Por ejemplo, los restos humanos encontrados hace 2 días en el municipio de El Salto son casos de larga data, encontramos restos de hace entre 7 y hasta 12 años atrás. Pero, aunque son situaciones que pasaron hace mucho tiempo, tenemos una obligación institucional de encontrar a todas las personas que se encuentran reportadas como desaparecidos, por eso vamos a seguir buscando independientemente de que esto haya sucedido, o no, hace poco o hace mucho", afirmó Lemus Navarro.

Es en este sentido, destacó el mandatario estatal, que se mantiene una labor conjunta de apoyo hacia madres buscadoras y colectivos en busca de sus seres queridos, a través de, por ejemplo, resguardo por parte de la Policía Estatal en coordinación con la fiscalía estatal y la Guardia Nacional, además de apoyos que se brindan de manera transversal al ser hoy día consideradas como personas pertenecientes a grupos prioritarios, como lo son, por ejemplo, las personas adultas mayores o las personas con discapacidad.

"Tenemos que buscarlos a todos y seguir apoyando a las madres buscadoras. Pero eso no quiere decir que existan situaciones de inseguridad o de emergencia en la actualidad, eso sucedió, por ejemplo, hace muchos años, pero hay que encontrar a todas esas personas", insistió el mandatario de Jalisco.

Asimismo, el Gobernador refirió que actualmente en Guadalajara, considerando su Zona Metropolitana, existe actividad constante en espacios públicos y convivencia social cotidiana, situación que, dijo, refleja las condiciones que hoy existen en la ciudad para quienes viven en ella y para quienes la visitarán durante la justa mundialista.

"Hoy podemos ver las calles de Guadalajara, donde las personas salen a pasear a sus mascotas, a hacer ejercicio, a hacer sus compras, a venir a grandes conciertos que llenan auditorios. Es decir, la gente en Guadalajara convive en el espacio público, y ve en su ciudad como un lugar muy armónico para poder vivir", destacó el mandatario estatal.

Jalisco es reconocido por la Federación en su combate a la delincuencia

Por otra parte, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó la mención otorgada este miércoles a Jalisco en su labor por combatir la incidencia delictiva, a partir de los datos dados a conocer durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a cargo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En ellos, recordó, se destacó, por ejemplo, la reducción de más del 50% en la comisión de homicidios dolosos en Jalisco desde el inicio de las actuales administraciones federal y estatal, resultado que atribuyó a la coordinación con las autoridades federales.

"El día de hoy en 'la Mañanera', el secretario de seguridad pública ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer un cifra verdaderamente importante, una reducción en Jalisco de más del 50% en homicidio doloso desde el trabajo conjunto en el inicio de las administraciones federal de la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, y de su servidor como Gobernador de Jalisco. Esto es una muestra del trabajo coordinado, del apoyo que nos ha dado la federación y de las inversiones, capacitación y, por supuesto, operativos, también que hemos realizado de forma conjunta en Jalisco", resaltó Lemus Navarro.

"De nuestra parte, nuestro agradecimiento y reconocimiento a la Secretaría de Seguridad Pública federal, al Ejército Mexicano, a la Marina Armada, a la Fiscalía General de la República. Hemos recibido un apoyo en materia de seguridad extraordinario. Con nuestra absoluta coordinación se logran grandes resultados, como el anunciado el día de hoy por el secretario García Harfuch", manifestó el Gobernador.

Aunado a ello, el mandatario estatal señaló que, además de la reducción en homicidios dolosos, Jalisco también ha registrado una disminución en la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes, situación que, dijo, refleja resultados derivados de la coordinación entre las autoridades estatales y federales en materia de seguridad, aunque reconoció que todavía existen retos pendientes para alcanzar mejores condiciones de paz en la Entidad.

"Adicionalmente, tenemos una reducción en la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes, que ya nos pone en el lugar 17 de los Estados de la República; (en este sentido) son grandes noticias para Jalisco. Sin embargo, quiero dejar un cosa muy clara: esto no quiere decir que estemos en un punto óptimo, tenemos que seguir trabajando mucho, mucho más, en esa amplia coordinación con el Gobierno federal para seguirle dando resultados a las y los jaliscienses, y llegar a la paz que todos estamos anhelando y que yo me comprometí a dar como Gobernador", finalizó Lemus Navarro.

MF