El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco localizó restos óseos en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Presuntamente, el hallazgo se hizo en un predio donde hace varios años se habían encontrado restos humanos.

El colectivo informó que el hallazgo se hizo en un predio ubicado sobre la calle Nazareno, entre los cruces de Helenio y Almendra, en la colonia Lomas del Sur de Tlajomulco.

El colectivo informó que dio con los restos como parte de una jornada de búsqueda de la hija de una de las integrantes del colectivo, quien permanece desaparecida.

El colectivo señaló que el punto ya había sido intervenido hace algunos años con hallazgo de restos humanos, sin embargo, no habría sido procesado correctamente, por lo que los restos fueron encontrados nuevamente.

"Se había hecho búsqueda con positivo hace unos años ,el cual supuestamente las autoridades correspondientes ya habían trabajado en el lugar, pero el día de hoy volvimos a encontrar un positivo y nos dimos cuenta que no trabajaron correctamente".

Se espera que elementos de la Fiscalía Estatal acudan al punto para iniciar con las investigaciones y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para procesar los restos humanos.

Las integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco solicitan apoyo de las autoridades federales y estatales para que sean acompañadas en sus búsquedas.

