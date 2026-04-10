La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ ) informó que emitió una recomendación al gobierno de Guadalajara por uso excesivo de la fuerza pública.

En un comunicado detalló que el 4 de enero de 2025, aproximadamente a las 14:00 horas, policías adscritos a la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara (CSCG) realizaron un operativo en la colonia Nueva Santa María, en el contexto de un reporte de robo a negocio. Durante la intervención, uno de los elementos accionó su arma de fuego en contra del agraviado, quien perdió la vida a consecuencia de una herida penetrante en el tórax.

Las investigaciones acreditaron que la intervención policial tuvo un origen legítimo, derivado de un reporte en tiempo real sobre la presunta comisión de un delito y la posterior persecución de los presuntos responsables, lo cual actualizaba un supuesto de flagrancia conforme al marco constitucional y legal. No obstante, la Comisión determinó que el uso de la fuerza no cumplió con los principios de necesidad absoluta, proporcionalidad y excepcionalidad que rigen la actuación de los cuerpos de seguridad.

De acuerdo con el análisis integral de las pruebas —incluyendo videograbaciones, dictámenes periciales y documentales públicas—, no se acreditó de manera objetiva que, al momento del disparo, existiera una agresión real, actual e inminente con capacidad letal que justificara el uso del arma de fuego como último recurso.

La Comisión concluyó que el disparo efectuado por el policía señalado como responsable constituyó un uso excesivo de la fuerza, al no acreditarse el agotamiento de medios menos lesivos ni la existencia de un riesgo letal que hiciera indispensable dicha acción.

Los elementos involucrados violaron el derecho a la vida, a la integridad y seguridad personal, así como a la legalidad y seguridad jurídica, del agraviado. Por lo anterior, esta defensoría emite las siguientes recomendaciones:

Estos son los puntos a acatar por la recomendación de la CEDHJ

Al Gobierno municipal de Guadalajara:

Realizar las acciones necesarias ante la Comisión Estatal de Atención a Víctimas para inscribir a la víctima directa (persona fallecida) y a sus familiares (víctimas indirectas) en el Registro Estatal de Víctimas , garantizando su acceso a una reparación integral del daño.

para inscribir a la en el , Brindar atención médica y especializada (tanatológica, psicológica o psiquiátrica) de manera gratuita y continua a las víctimas indirectas para atender las afectaciones emocionales derivadas de los hechos.

(tanatológica, psicológica o psiquiátrica) de manera gratuita y continua a las víctimas indirectas para atender las afectaciones emocionales derivadas de los hechos. Otorgar una compensación económica por daño material e inmaterial , considerando los sufrimientos causados a los deudos y los gastos emergentes, en términos de la legislación aplicable.

, considerando los sufrimientos causados a los deudos y los gastos emergentes, en términos de la legislación aplicable. Impartir capacitación especializada al servidor público involucrado en materia de derechos humanos, seguridad ciudadana y atención a víctimas, a través del Centro de Estudios de esta Comisión.

al servidor público involucrado en materia de derechos humanos, seguridad ciudadana y atención a víctimas, a través del Centro de Estudios de esta Comisión. Instruir la conclusión del procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado contra los servidores públicos involucrados, valorando las evidencias de esta Recomendación y aplicando las sanciones que legalmente correspondan.

Notificar la inscripción del servidor público responsable en la Plataforma Estatal de Servidores Públicos con Violaciones a Derechos Humanos, dada la gravedad de la violación al derecho a la vida.

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OB