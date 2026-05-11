El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que en la entidad ahora sí se está haciendo un trabajo de identificación de cuerpos de personas fallecidas sin identificar.

Esto se da luego que este medio publicara el pasado sábado el caso de Juan Antonio Olmeda Belmontes, quien desapareció el 26 de junio de 2016 en la colonia Jocotán de Zapopan y cuyos restos ingresaron unos días después al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y prácticamente permanecieron 10 años en las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) ya que el viernes su madre, Conchita, fue notificada de ello.

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El mandatario señaló que se está haciendo un trabajo de localizar cuerpos, pero también para identificarlos para poder entregarlos a sus familiares.

"Ahora sí estamos haciendo un trabajo de identificación de fondo en el SEMEFO, en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Ahora sí estamos localizando cuerpos, identificándolos y entregándolos a sus seres queridos".

Lemus destaca inversión para el IJCF

El gobernador resaltó las inversiones hechas para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses durante la actual administración estatal, lo que ha permitido mejorar la situación de la identificación de cuerpos y evitar que se sigan acumulando los cuerpos e incrementándose el rezago en materia forense.

"Es una muestra de que ahora, las inversiones que hicimos y que presentamos alrededor de 5 meses para la identificación genética de los cuerpos del Instituto están dando resultados".

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Entre ellas, se han comprado camionetas, insumos, convenios, brigadas de tomas de muestras de ADN, entre otras acciones.

El caso de Juan Antonio Olmeda cobra relevancia debido a que su madre, Conchita, estuvo buscándolo casi por 10 años, integrando distintos colectivos y persistiendo en la búsqueda, según relató el pasado sábado a este medio.

Incluso, durante una búsqueda en el municipio de Puerto Vallarta durante el año 2023, ella se contagió de un hongo que propició que estuviera grave de salud y ahora padece cáncer de colon.

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