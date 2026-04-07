Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 7 de abril de 2026

El clima en El Salto para este martes 7 de abril informa que estará con algo de nubes con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 21%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Miércoles 8 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Jueves 9 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Viernes 10 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Sábado 11 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Martes 14 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tonalá