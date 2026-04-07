Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 7 de abril de 2026

El clima en El Salto para este martes 7 de abril informa que estará con algo de nubes con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 21%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 8 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Viernes 10 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Sábado 11 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Martes 14 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

