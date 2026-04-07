Martes, 07 de Abril 2026

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Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 7 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 7 de abril de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 7 de abril de 2026

El clima en Chapala para este martes 7 de abril prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 47%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 8 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Sábado 11 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Martes 14 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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