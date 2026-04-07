Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 7 de abril de 2026

El clima en Chapala para este martes 7 de abril prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 47%.Miércoles 8 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Sábado 11 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Martes 14 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Zapopan