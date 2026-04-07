Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 7 de abril de 2026

El clima en Chapala para este martes 7 de abril prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 47%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 8 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Sábado 11 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Martes 14 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

