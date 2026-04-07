Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 7 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este martes 7 de abril prevé que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 16%.Miércoles 8 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Jueves 9 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Sábado 11 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Martes 14 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga