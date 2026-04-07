Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 7 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este martes 7 de abril prevé que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 16%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Miércoles 8 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Sábado 11 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Martes 14 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

