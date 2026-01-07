Este miércoles, la Fiscal Especial en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, detalló los dos casos en los cuales desaparecieron nueve menores de edad, quienes escaparon de dos albergues distintos ubicados en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, de los cuales queda pendiente por localizar a cuatro de ellos.

Lee también: Analizan vínculos entre hechos delictivos relacionados con colombianos en Jalisco

Menores desaparecidos en Ixtlahuacán de los Membrillos

“Es importante hacer una precisión, porque pareciera que existe una confusión o una mezcla de asuntos. En primer lugar, tenemos un reporte que recibe la Comisión Estatal de Búsqueda el día 3 de enero por la fuga de dos personas de un albergue, de 14 y 15 años. Posteriormente, reciben un reporte del día 4 de enero por tres personas más, también de 14 y 15 años. Este grupo de cinco adolescentes que se fugan entre los días 3 y 4 de enero está localizado en su totalidad”, explicó la fiscal respecto a las condiciones de desaparición y localización de estos menores.

Se trata de Andy Gael, de 14 años; Luis Fernando, de 15 años; Alexander, de 14 años; Aarón Maximiliano, también de 14 años; y Cristopher Abraham, de 15 años.

Afirmó que ya están resguardados de nueva cuenta y a disposición de las autoridades competentes para analizar el seguimiento de cada caso.

Cuatro jóvenes no localizables desde el pasado mes de diciembre

Sin embargo, señaló que hay otro grupo de cuatro jóvenes “no localizables desde el pasado mes de diciembre”, quienes continúan siendo buscados por la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. En otro hecho, también escaparon de un albergue ubicado en Ixtlahuacán de los Membrillos, en el cual “usualmente se ingresa a adolescencias en conflicto con la ley”.

“Entonces, este es un panorama un poco distinto. Las víctimas a quienes seguimos buscando tienen edades entre los 16 y los 17 años; es decir, un poco más grandes, pero obviamente para nosotros es prioritario continuar con las acciones de búsqueda hasta encontrarles, porque pertenecen a un grupo vulnerable”, afirmó la Fiscal.

Te puede interesar: Evitan secuestro virtual de estudiante en Guadalajara

De forma extraoficial se supo que las víctimas pendientes de localizar son Cristian Raymundo, de 17 años; Edwin Osvaldo, de 16; Axel, también de 16 años, y Alexis Alejandro, de 17.

En el caso de estos jóvenes, dijo, dos de ellos estaban en este espacio por relaciones con narcomenudeo, otro por robo calificado y uno más por abandono familiar. “Es decir, uno de ellos está completamente en calidad de víctima y tres relacionados con investigaciones de conflictos con la ley”, indicó Trujillo Cuevas.

Por último, la fiscal aseguró que el albergue ha colaborado en todo momento con la autoridad estatal, desde brindar información hasta compartir los videos en los que se observa cómo los menores salen de las instalaciones brincando las bardas. Además, ya se analizan sus redes familiares, información clave para dar con su paradero.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS