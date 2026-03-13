Un motociclista falleció durante la noche tras un accidente registrado en el municipio de Zapopan.

Los hechos se registraron en el cruce del Antiguo Camino a Tesistán y la avenida Jalisco, en la colonia Tesistán del municipio mencionado.

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Policías municipales recibieron el reporte de un accidente vial ocurrido en dicho cruce.

Al llegar, los elementos municipales zapopanos localizaron un percance entre una motocicleta Dinamo 250cc en color rojo y un vehículo Chevrolet en color café.

El conductor de este último automotor manifestó que al ir circulando por el cruce referido, el tripulante de la motocicleta se le impactó en el costado de su vehículo, por lo que se detuvo para brindarle el apoyo marcando al 911.

Sin embargo, tras el arribo del personal de servicios médicos , se confirmó el deceso del conductor de la motocicleta debido a las lesiones.

Los oficiales dieron parte del incidente al Ministerio Público para seguir las indagatorias sobre el percance.

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NA