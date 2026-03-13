Formalizan la creación de la Federación Mexicana de Laboratorios para la Construcción

Este viernes quedó formalmente constituida la Federación Mexicana de Laboratorios para la Construcción (FEMLAC), que busca articular a los laboratorios dedicados a ensayos de materiales y promover estándares técnicos más altos en el sector.

El ingeniero Armando Roque Cruz rindió protesta como primer presidente de este organismo, que ya desde su apertura cuenta con 80 centros especializados como miembros , distribuidos a lo largo de la República.

"La creación de FEMLAC representa un paso muy importante para el fortalecimiento de los laboratorios de control de calidad y geotecnia en México", afirmó Roque Cruz durante su intervención. Esta federación nace con un objetivo claro: unir esfuerzos, fortalecer al gremio y trabajar de manera coordinada por la calidad en la construcción de nuestro país".

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Los laboratorios de materiales ocupan un lugar decisivo en la construcción de infraestructura. En ellos se analiza la resistencia del concreto, la estabilidad de los suelos o la calidad del acero que se utilizará en una estructura , pruebas que permiten verificar si los materiales cumplen con las especificaciones técnicas de los proyectos y con las normas vigentes.

Por ejemplo, una carretera que se deteriora antes de tiempo, un puente con fallas estructurales o un edificio que no resiste adecuadamente un sismo pueden tener su origen en problemas de materiales o en controles de calidad deficientes durante la construcción.

"Sabemos que detrás de cada obra de infraestructura hay una gran responsabilidad", señaló Roque Cruz. "Los laboratorios de construcción desempeñan un papel fundamental para garantizar que las obras se realicen con calidad, seguridad y durabilidad".

El presidente de FEMLAC explicó que uno de los objetivos del nuevo organismo consiste en fortalecer la profesionalización del sector y ampliar la colaboración entre laboratorios.

"Queremos que FEMLAC sea un punto de encuentro entre laboratorios, instituciones y organismos afines para impulsar mejores prácticas y compartir conocimiento", dijo.

La organización también buscará impulsar que estos centros especializados alcancen estándares técnicos cada vez más altos y consolidar vínculos con instituciones nacionales e internacionales.

En su primer mensaje como presidente, Roque Cruz resumió el alcance que busca tener la federación dentro del sector: "Nuestro compromiso es trabajar para que los proyectos de infraestructura en México se construyan con los más altos estándares de calidad y para que los laboratorios sigan contribuyendo a que las obras sean seguras, confiables y duraderas".

La toma de protesta del primer Consejo Directivo de FEMLAC estuvo a cargo del director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, Francisco José Ontiveros Balcázar, quien acudió en representación del Gobernador Pablo Lemus Navarro.

Durante su mensaje, el funcionario destacó que la creación de la federación representa un paso relevante para fortalecer los estándares técnicos en el sector de la construcción y la confiabilidad de la infraestructura en el país.

"La construcción no es un trámite; es un trabajo de debe garantizar la calidad de los materiales, la calidad de las obras y la confianza de la sociedad en la infraestructura que utilizamos todos los días", afirmó.

Ontiveros Balcázar subrayó que la nueva organización reúne a especialistas con amplia experiencia técnica , lo que permitirá reforzar los procesos de verificación y control de calidad en los proyectos de infraestructura.

"A partir de hoy, ustedes serán garantes de la calidad, de la seguridad y de la vida de las personas; esa es la principal responsabilidad de quienes participamos en la ingeniería y la construcción", expresó.

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El funcionario añadió que desde el Gobierno de Jalisco se reconoce la importancia de que el desarrollo de infraestructura esté respaldado por conocimiento técnico, estándares profesionales y la participación de especialistas del sector.

Durante la ceremonia también acompañaron la toma de protesta la directora general de Servicios Técnicos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Laura Suárez Medina, y la presidenta del XXX Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, Irma Aide Avilés Mis.

Asimismo, asistió el director general de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalajara, Juan Carlos Álvarez Huarca, en representación de la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo García.

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