¿Por qué desaparecen los mosquitos cuando llueve? La explicación científica detrás de este fenómeno

Muchas personas han notado que cuando comienza una lluvia intensa los mosquitos parecen desaparecer de inmediato. Aunque estos insectos suelen abundar durante la temporada húmeda, especialmente en regiones cálidas y tropicales, resulta curioso que durante la lluvia prácticamente no se les vea volar.

La explicación tiene que ver con la forma en que las precipitaciones afectan directamente su capacidad de movimiento y supervivencia.

Las gotas de lluvia son enormes para un mosquito

Para entender el fenómeno basta con comparar tamaños. Una gota de lluvia puede ser hasta 50 veces más pesada que un mosquito adulto.

Desde la perspectiva humana, la lluvia puede parecer moderada, pero para estos pequeños insectos cada gota representa un enorme obstáculo. Un impacto directo puede alterar su vuelo, empujarlos hacia el suelo o incluso causarles daños físicos.

Por esta razón, los mosquitos evitan permanecer en espacios abiertos cuando detectan condiciones de lluvia.

Buscan refugio para sobrevivir

Antes de que comience una tormenta, los mosquitos suelen refugiarse debajo de hojas, ramas, techos, arbustos y otras superficies que les ofrecen protección.

Estos insectos poseen órganos sensoriales capaces de detectar cambios en la humedad, la presión atmosférica y las corrientes de aire, señales que les permiten anticipar la llegada de precipitaciones.

Cuando perciben estas variaciones, reducen su actividad y buscan lugares seguros donde permanecer hasta que mejoren las condiciones ambientales.

El viento también dificulta su vuelo

La lluvia generalmente viene acompañada de ráfagas de viento que representan otro desafío para los mosquitos.

Debido a su reducido tamaño y peso, las corrientes de aire pueden desplazarlos fácilmente varios metros de distancia, dificultando que encuentren alimento o que continúen sus patrones normales de vuelo.

Por ello, durante tormentas fuertes los mosquitos suelen permanecer inmóviles y ocultos.

Después de la lluvia regresan en mayor cantidad

Aunque pareciera que desaparecen, la realidad es que los mosquitos solo se resguardan temporalmente. De hecho, después de las lluvias suelen multiplicarse.

Esto ocurre porque el agua acumulada en charcos, recipientes, macetas, cubetas, llantas y otros objetos crea condiciones ideales para que las hembras depositen sus huevos.

Muchas especies necesitan agua estancada para completar su ciclo de vida, por lo que los días posteriores a las lluvias suelen favorecer el nacimiento de nuevas generaciones.

La temporada de lluvias aumenta su población

Especialistas en control de vectores señalan que las temporadas lluviosas suelen estar relacionadas con un incremento en la presencia de mosquitos transmisores de enfermedades como dengue, zika y chikungunya.

Por ello, aunque durante una tormenta parezcan desaparecer, los riesgos pueden aumentar días después si existen recipientes con agua acumulada alrededor de viviendas y espacios públicos.

Cómo evitar la proliferación de mosquitos

Las autoridades sanitarias recomiendan eliminar cualquier depósito donde pueda acumularse agua, mantener patios limpios, tapar recipientes de almacenamiento y cambiar frecuentemente el agua de floreros y bebederos de mascotas.

Así, aunque la lluvia obligue temporalmente a los mosquitos a esconderse, se puede evitar que encuentren las condiciones necesarias para reproducirse y aumentar su población en los días siguientes.

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