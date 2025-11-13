Defensores llaman a Congreso a aprobar iniciativa de Bienestar Animal Jalisco

Un grupo de ciudadanos, empresarios, académicos, médicos veterinarios y protectores de animales demandaron al Congreso del Estado aprobar la iniciativa por el Bienestar Animal Jalisco.

Armando Castaño Salazar, coordinador de la iniciativa ciudadana, comentó que en Jalisco todos los días se viven casos de maltrato, abandono y crueldad hacia los animales, por lo que dijo que es urgente avalar la iniciativa.

"No basta con recoger perros atropellados o gatos maltratados. No basta con campañas aisladas", dijo.

Por este motivo, dijo que Jalisco necesita avanzar hacia una legislación moderna, humana y justa.

"Necesitamos en nuestro Estado una legislación que reconozca lo que la ciencia y la ética ya han demostrado: que los animales son seres vivos sintientes, capaces de experimentar dolor, miedo y alegría" , dijo.

Cuatro ejes legislativos

Esta iniciativa propone una reforma constitucional para que Jalisco reconozca a los animales como seres sintientes, y a partir de ahí, construir cuatro grandes ejes legislativos:

Primero, reformar el Código Penal para fortalecer sanciones por maltrato y reconocer a los animales como víctimas de delito.

Segundo, reformar el Código Civil para que los animales dejen de ser considerados "bienes muebles" y pasen a tener una categoría de protección especial.

Tercero, reformar la Ley de Educación para incluir la enseñanza del respeto, la empatía y el bienestar animal desde la educación básica y media.

Y cuarto, crear una Ley de Bienestar Animal que articule todo este marco bajo una visión ética, preventiva y educativa.

Susana Cruz Aguilar, coordinadora de la iniciativa, dijo que es importante subrayar que esta iniciativa no proviene de partidos políticos ni de intereses económicos, explicó que surge desde la ciudadanía: de colectivos, académicas, profesionistas y defensoras que por años han visibilizado la violencia estructural hacia los demás animales.

"Esta reforma va más allá de modificar leyes: propone transformar la mirada desde la cual comprendemos la justicia. Nos invita a reconciliar el derecho con la ética, la educación y la sensibilidad social, entendiendo que el bienestar no puede limitarse a una sola especie", comentó.

La iniciativa se encuentra actualmente en tres comisiones en el Congreso y urgen a que sea aprobada.

MV