Cine al aire libre en Guadalajara: Cartelera del 13 al 16 de noviembre

Si lo que quieres es disfrutar de un plan diferente sin gastar demasiado, aquí tienes una gran idea: ¡una experiencia de cine bajo las estrellas!

Del jueves 13 al domingo 16 de noviembre, Cinemalive presentará funciones en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, ofreciendo una alternativa divertida y especial para toda la familia.

Será una oportunidad perfecta para relajarse, compartir risas y disfrutar juntos de una noche diferente. No olvides llevar una manta para estar cómodo y, si te apetece, algo rico para picar mientras disfrutas de la película.

Jueves 13 de noviembre

El cadáver de la novia

Ubicación: Parque Metropolitano

Hora: 20:00 horas

Viernes 14 de noviembre

Cómo entrenar a tu dragón

Ubicación: Parque Alcalde

Hora: 19:45 horas

Wall-E

Ubicación: Parque Mirador Independencia

Hora: 19:45 horas

Sábado 15 de noviembre

El extraño mundo de Jack

Ubicación: Parque Metropolitano

Hora: 19:00 horas

Domingo 16 de noviembre

Snoopy y Charly Brown