Jueves, 13 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Cine al aire libre en Guadalajara: Cartelera del 13 al 16 de noviembre

Del jueves 13 al domingo 16 de noviembre, Cinemalive ofrecerá varias funciones en diferentes ubicaciones de la Zona Metropolitana de Guadalajara; te compartimos la cartelera

Por: Moisés Figueroa

Será una oportunidad perfecta para relajarse, compartir risas y disfrutar juntos de una noche diferente. FACEBOOK / Cinemalive

Será una oportunidad perfecta para relajarse, compartir risas y disfrutar juntos de una noche diferente. FACEBOOK / Cinemalive

Si lo que quieres es disfrutar de un plan diferente sin gastar demasiado, aquí tienes una gran idea: ¡una experiencia de cine bajo las estrellas!

Del jueves 13 al domingo 16 de noviembre, Cinemalive presentará funciones en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, ofreciendo una alternativa divertida y especial para toda la familia.

Será una oportunidad perfecta para relajarse, compartir risas y disfrutar juntos de una noche diferente. No olvides llevar una manta para estar cómodo y, si te apetece, algo rico para picar mientras disfrutas de la película.

Jueves 13 de noviembre 

El cadáver de la novia 

  • Ubicación: Parque Metropolitano
  • Hora: 20:00 horas

Viernes 14 de noviembre 

Cómo entrenar a tu dragón

  • Ubicación: Parque Alcalde
  • Hora: 19:45 horas

Wall-E 

  • Ubicación: Parque Mirador Independencia
  • Hora: 19:45 horas

Sábado 15 de noviembre 

El extraño mundo de Jack

  • Ubicación: Parque Metropolitano
  • Hora: 19:00 horas

Domingo 16 de noviembre 

Snoopy y Charly Brown 

  • Ubicación: Parque de las Niñas y los Niños
  • Hora: 19:00 horas

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones