Reportan accidente en Kilómetro 76 de Autopista Guadalajara- Colima

Esta mañana, 13 de noviembre, se registró un fuerte percance vehicular a la altura del kilómetro 76+300 de la Autopista Guadalajara - Colima, con dirección a la capital jalisciense.

Lee también: Tlajomulco apoya a los maiceros y eleva precio de tonelada a seis mil 300 pesos

Por el momento, se mantiene cerrada la circulación

La Operadora de Autopistas Sayula SAPI de CV, encargada del control y monitoreo de la vía, informó que actualmente la circulación vehicular permanece totalmente cerrada y llamó a extremar precauciones al conducir por la zona, así como a manejar con cautela.

El percance se registró a la altura del municipio de Gómez Farias

El accidente ocurrió a la altura del municipio de Gómez Farias, donde un camión de carga pesada se incendió. Hasta ahora se desconocen las causas del siniestro, aunque se presume que el conductor del tráiler habría perdido el control de la unidad, impactándose contra la parte posterior de un camión de pasajeros.

Te puede interesar: Identifican a presunto homicida de las policías viales asesinadas en El Salto, Jalisco

Personal de Protección Civil y Bomberos de Ciudad Guzmán se trasladaron hasta el lugar del percance y ya trabajan en el control del incendio. Se desconoce cuándo será reabierta la circulación, parcial o totalmente, en la Autopista con dirección a Guadalajara.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS

