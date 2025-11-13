Jueves, 13 de Noviembre 2025

Jalisco |

Rutas de camiones que presentan retrasos en sus derroteros HOY en la ZMG

¡Anótale! Conoce los camiones que demorarán en su circuito; otros tomarán vialidades alternas

Por: Nancy Andrade Jáuregui

A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por lo que te recomendamos mantenerte informado. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este jueves 13 de noviembre algunas rutas de camiones presentan atrasos en su frecuencia de paso, mientras que otras toman rutas alternas debido a diversas situaciones viales registradas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

A las 3:19 pm la Setran informó que la ruta C02 de Mi Macro Periférico presenta atraso en su frecuencia de paso, en el sentido de Barranca de Huentitán a 5 de Mayo, debido al tráfico cargado en Periférico Norte y Avenida de los Tabachines.

Mientras que la ruta  A04 de Mi Macro Periférico presenta atraso en su frecuencia de paso, en ambos sentidos también por el tráfico cargado en Lago de Cajititlán y Lago de Chapala.

Por su parte a las 4:04 pm de esta tarde la secretaría dio a conocer que la ruta C03 de Mi Macro Periférico presenta atraso en su frecuencia de paso, en el sentido de Central Nueva a Chapalita Inn, con motivo del tráfico en Lázaro Cárdenas y Carretera a Chapala.

A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por ello te recomendamos mantenerte atento.

Consulta las redes de la Setran para conocer actualizaciones del transporte

Si quieres conocer la última información en materia de transporte y seguridad vial en el Estado de Jalisco, te recomendamos mantenerte informado a través de las redes sociales de la Secretaría de Transporte:

  • En Facebook como @SecretariadeTransporteJal
  • En X como @TransporteJal

