¿Cuándo empieza el calor en Jalisco antes de las lluvias?

El calor en Jalisco alcanza su punto más intenso durante la primavera, particularmente entre los meses de abril y junio, cuando se registran las temperaturas más elevadas del año en gran parte del Estado, incluida el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Este periodo, como es habitual, se presenta antes del inicio de la temporada de huracanes 2026.

A pesar de estos picos de temperatura, el clima de la Entidad es reconocido como uno de los más agradables del país, gracias a la variedad de condiciones atmosféricas que predominan en sus distintas regiones.

Según indica el estudio "El comportamiento de la temperatura ante el cambio climático en Jalisco y en la Zona Metropolitana de Guadalajara", publicado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Jalisco se encuentra dentro de la zona intertropical, lo que influye directamente en sus variaciones climáticas.

Además, la variación altitudinal del territorio jalisciense, junto con la influencia de cuerpos de agua como el océano Pacífico y el lago de Chapala, contribuye a la amplia diversidad de clima que caracteriza a la Entidad.

¿Cuándo hace más calor en Jalisco?

Según el estudio, en las regiones ubicadas entre el ecuador y el trópico de Cáncer, la radiación solar presenta variaciones importantes a lo largo del año.

Jalisco, al encontrarse dentro de esta franja, experimenta cambios en sus registros máximos de temperatura en dos momentos distintos. El primero corresponde al periodo de calor, cuando se presentan las temperaturas más altas antes del inicio de la temporada de lluvias; el segundo ocurre durante la etapa de precipitaciones, cuando el aumento de nubosidad limita el incremento de la temperatura y favorece un ambiente más fresco rumbo al otoño e invierno.

En términos generales, el periodo de calor en Jalisco se extiende durante la primavera y parte del verano, mientras que las condiciones más frías se presentan en otoño e invierno.

Las temperaturas más altas suelen registrarse entre mayo y junio, mientras que los valores más bajos del año generalmente ocurren en enero.

ESTE fue el más caluroso de los últimos años

En episodios de calor extremo, las temperaturas en el AMG pueden superar los valores habituales.

Por ejemplo, en mayo de 2024, catalogado como uno de los periodos más calurosos de los últimos años, la segunda ola de calor de la temporada elevó las temperaturas en gran parte del país. En la capital de Jalisco, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportaron registros de entre 38 y 40 grados centígrados durante varios días de ese mes.

Este tipo de condiciones suele presentarse durante la primavera, cuando el calor alcanza su punto máximo antes de la llegada de las lluvias en el Occidente de México.

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