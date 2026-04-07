Martes, 07 de Abril 2026

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Red de Centros de Justicia para las Mujeres dará cursos contra la violencia de género en "focos rojos" de Jalisco

Así lo dio a conocer la coordinadora de la Red, Sofía García, quien explicó que el programa busca enfocarse en la prevención desde la niñez y adolescencia

Por: Rubí Bobadilla

La coordinadora de la Red de Centros de Justicia para las Mujeres en Jalisco explicó que esta intervención a las 50 colonias ha sido basada en zonas con mayor incidencia de violencia. EL INFORMADOR / R. BOBADILLA

La coordinadora de la Red de Centros de Justicia para las Mujeres en Jalisco explicó que esta intervención a las 50 colonias ha sido basada en zonas con mayor incidencia de violencia. EL INFORMADOR / R. BOBADILLA

Este martes 7 de abril, la Red de Centros de Justicia para las Mujeres en Jalisco dio a conocer que implementará una estrategia territorial para llevar talleres, charlas y capacitaciones a aquellas escuelas ubicadas en 50 colonias identificadas como “focos rojos” en materia de violencia contra las mujeres, contra las infancias, y violencia familiar en general.

Se busca la prevención desde la niñez y la adolescencia

Así lo dio a conocer la coordinadora de la Red, Sofía García, quien explicó que el programa busca enfocarse en la prevención desde la niñez y adolescencia, con acciones dirigidas no solo a estudiantes, sino también a las y los docentes, personal administrativo y madres y padres de familia y personas tutoras, con el objetivo de incidir en el entorno comunitario y comenzar a identificar y erradicar estas violencias.

La coordinadora explicó que esta intervención a las 50 colonias ha sido basada en información obtenida a partir de mapas de calor que permiten ubicar zonas con mayor incidencia de violencia, principalmente de tipo familiar y psicológica. A partir de estos datos, se seleccionaron 10 colonias por municipio en distintos puntos del estado, incluyendo municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como regiones como Puerto Vallarta y Colotlán, con la intención de intervenir de manera focalizada y ampliar el alcance de las acciones preventivas.

EL INFORMADOR / R. BOBADILLA 
EL INFORMADOR / R. BOBADILLA 

“Mediante esta educación, esta prevención, esta sensibilización oportuna, muy enfocada en niñas, niños y adolescentes, porque eso es lo que queremos buscar”. "Cuando hablamos de la prevención. Y si por algo ya la están viendo, pues obviamente el fomentar el tema de la denuncia”, dijo.

El programa se implementará en planteles educativos

El programa, explicó Sofía García, contempla la realización de actividades dentro de planteles de educación básica, particularmente en primaria y secundaria, donde se abordarán temas como derechos humanos, igualdad, respeto al cuerpo y prevención de la violencia en el noviazgo, así como violencia digital. Las dinámicas están diseñadas para ser interactivas y adaptadas a cada grupo de edad, con el fin de facilitar la comprensión y participación.

“Si desde la niñez tenemos un tema muy claro sobre la igualdad entre niñas y niños, cuando llegan a la adolescencia podemos prevenir el tema de esas violencias, hasta en el noviazgo, para entonces no tener matrimonios tormentosos”, señaló.

Los cursos, dijo, se realizan conforme a cada etapa de la niñez y la adolescencia, cuidando cada uno de los temas para que sean comprendidos según su edad y su entorno, además de que son explicados a través de juegos de mesa, videos, presentaciones y material didáctico para su mejor comprensión.

Además de las actividades con estudiantes, señaló la coordinadora, se contempla la capacitación a docentes para la atención de casos de violencia, así como la orientación a madres y padres de familia, con el propósito de generar una respuesta integral desde la comunidad escolar, pues dijo, la estrategia busca no solo prevenir, sino también detectar casos (en caso de que estos existan) y canalizarlos a las instancias correspondientes.

EL INFORMADOR / R. BOBADILLA 
EL INFORMADOR / R. BOBADILLA 

“Pues estamos hablando de una violencia; la mayoría es familiar”. Los índices más altos de violencia son los psicológicos. Lo que queremos es prevenir desde la niñez. De esta manera, sembramos la semilla de la igualdad en los niños. Además, hemos detectado casos en los que los propios adolescentes, niñas o niños nos informan que están viviendo violencia”, mencionó.

“La Red de Centros de Justicia prevé intervenir en las al menos 50 colonias detectadas durante lo que resta del año”. Por lo que hizo un llamado a las escuelas, a su personal y estudiantes, ubicados en estas zonas, a registrarse y participar en el programa. “El objetivo es fortalecer la prevención desde etapas tempranas y promover un cambio cultural que contribuya a erradicar las violencias de género”, finalizó.

Las 50 colonias a intervenir:

En Guadalajara:

  • Oblatos
  • Santa Cecilia
  • Lomas del Paraíso
  • Insurgentes
  • Huentitán el Bajo
  • Lomas de Polanco
  • Lagos de Oriente
  • Independencia
  • Echeverría
  • San Andrés

En Tlaquepaque:

  • Parques de la Victoria
  • San Pedrito
  • Las Juntas
  • Las Huertas
  • El Vergel
  • San Martín de las Flores
  • Nueva Santa María
  • Buenos Aires
  • El Tapatío
  • El Sauz

En Tlajomulco:

  • Hacienda Santa Fe
  • Valle de Tejeda
  • Villa Fontana Aqua
  • Lomas del Mirador
  • Chulavista
  • Los Cántaros
  • Lomas del Sur
  • Valle de los Encinos
  • Santa Cruz del Valle
  • Hacienda de los Eucaliptos

Puerto Vallarta:

  • Las Juntas
  • Centro Ixtapa
  • Las Mojoneras
  • Ramblases
  • Coapinole
  • Poblado de Las Palmas
  • Lomas de Coapinole
  • Ecoterra
  • La Aurora
  • Villa de Guadalupe

Colotlán:

  • Centro
  • Lomas de la Cruz
  • Las golondrinas
  • El pastor
  • De la Piedra China
  • Chihuahua
  • Acapotena
  • Tlaxcala
  • Tochopa
  • Las Canoas

Si requieres orientación sobre cualquier caso de violencia contra las mujeres o violencia familiar, puedes llamar sin costo al 33 3668 1880 para recibir orientación gratuita. Si se trata de una emergencia, llama de inmediato al 9-1-1.

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