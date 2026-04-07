Este martes 7 de abril, la Red de Centros de Justicia para las Mujeres en Jalisco dio a conocer que implementará una estrategia territorial para llevar talleres, charlas y capacitaciones a aquellas escuelas ubicadas en 50 colonias identificadas como “focos rojos” en materia de violencia contra las mujeres, contra las infancias, y violencia familiar en general.

Se busca la prevención desde la niñez y la adolescencia

Así lo dio a conocer la coordinadora de la Red, Sofía García, quien explicó que el programa busca enfocarse en la prevención desde la niñez y adolescencia, con acciones dirigidas no solo a estudiantes, sino también a las y los docentes, personal administrativo y madres y padres de familia y personas tutoras, con el objetivo de incidir en el entorno comunitario y comenzar a identificar y erradicar estas violencias.

La coordinadora explicó que esta intervención a las 50 colonias ha sido basada en información obtenida a partir de mapas de calor que permiten ubicar zonas con mayor incidencia de violencia, principalmente de tipo familiar y psicológica. A partir de estos datos, se seleccionaron 10 colonias por municipio en distintos puntos del estado, incluyendo municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como regiones como Puerto Vallarta y Colotlán, con la intención de intervenir de manera focalizada y ampliar el alcance de las acciones preventivas.

EL INFORMADOR / R. BOBADILLA

“Mediante esta educación, esta prevención, esta sensibilización oportuna, muy enfocada en niñas, niños y adolescentes, porque eso es lo que queremos buscar”. "Cuando hablamos de la prevención. Y si por algo ya la están viendo, pues obviamente el fomentar el tema de la denuncia”, dijo.

El programa se implementará en planteles educativos

El programa, explicó Sofía García, contempla la realización de actividades dentro de planteles de educación básica, particularmente en primaria y secundaria, donde se abordarán temas como derechos humanos, igualdad, respeto al cuerpo y prevención de la violencia en el noviazgo, así como violencia digital. Las dinámicas están diseñadas para ser interactivas y adaptadas a cada grupo de edad, con el fin de facilitar la comprensión y participación.

“Si desde la niñez tenemos un tema muy claro sobre la igualdad entre niñas y niños, cuando llegan a la adolescencia podemos prevenir el tema de esas violencias, hasta en el noviazgo, para entonces no tener matrimonios tormentosos”, señaló.

Los cursos, dijo, se realizan conforme a cada etapa de la niñez y la adolescencia, cuidando cada uno de los temas para que sean comprendidos según su edad y su entorno, además de que son explicados a través de juegos de mesa, videos, presentaciones y material didáctico para su mejor comprensión.

Además de las actividades con estudiantes, señaló la coordinadora, se contempla la capacitación a docentes para la atención de casos de violencia, así como la orientación a madres y padres de familia, con el propósito de generar una respuesta integral desde la comunidad escolar, pues dijo, la estrategia busca no solo prevenir, sino también detectar casos (en caso de que estos existan) y canalizarlos a las instancias correspondientes.

EL INFORMADOR / R. BOBADILLA

“Pues estamos hablando de una violencia; la mayoría es familiar”. Los índices más altos de violencia son los psicológicos. Lo que queremos es prevenir desde la niñez. De esta manera, sembramos la semilla de la igualdad en los niños. Además, hemos detectado casos en los que los propios adolescentes, niñas o niños nos informan que están viviendo violencia”, mencionó.

“La Red de Centros de Justicia prevé intervenir en las al menos 50 colonias detectadas durante lo que resta del año”. Por lo que hizo un llamado a las escuelas, a su personal y estudiantes, ubicados en estas zonas, a registrarse y participar en el programa. “El objetivo es fortalecer la prevención desde etapas tempranas y promover un cambio cultural que contribuya a erradicar las violencias de género”, finalizó.

Las 50 colonias a intervenir:

En Guadalajara:

Oblatos

Santa Cecilia

Lomas del Paraíso

Insurgentes

Huentitán el Bajo

Lomas de Polanco

Lagos de Oriente

Independencia

Echeverría

San Andrés

En Tlaquepaque:

Parques de la Victoria

San Pedrito

Las Juntas

Las Huertas

El Vergel

San Martín de las Flores

Nueva Santa María

Buenos Aires

El Tapatío

El Sauz

En Tlajomulco:

Hacienda Santa Fe

Valle de Tejeda

Villa Fontana Aqua

Lomas del Mirador

Chulavista

Los Cántaros

Lomas del Sur

Valle de los Encinos

Santa Cruz del Valle

Hacienda de los Eucaliptos

Puerto Vallarta:

Las Juntas

Centro Ixtapa

Las Mojoneras

Ramblases

Coapinole

Poblado de Las Palmas

Lomas de Coapinole

Ecoterra

La Aurora

Villa de Guadalupe

Colotlán:

Centro

Lomas de la Cruz

Las golondrinas

El pastor

De la Piedra China

Chihuahua

Acapotena

Tlaxcala

Tochopa

Las Canoas

Si requieres orientación sobre cualquier caso de violencia contra las mujeres o violencia familiar, puedes llamar sin costo al 33 3668 1880 para recibir orientación gratuita. Si se trata de una emergencia, llama de inmediato al 9-1-1.

AS