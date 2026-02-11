¿De cuánto es la multa de tránsito por conducir usando el celular en Guadalajara?

Conducir usando el celular, además de ser un riesgo para la seguridad vial, también puede representar un gran gasto debido a las multas. Este mes de febrero, entró en vigor un aumento en el costo de esta infracción específica.

Anteriormente, la penalización por usar el celular manejando oscilaba entre mil 696 y 2 mil 828 pesos. No obstante, debido al aumento que entró en vigor, la multa ahora cuesta entre mil 759 y 2 mil 932 pesos.

Este ajuste surgió a partir de la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que actualmente es de 117.31 pesos. Por su parte, en 2025 era de 113.13 pesos.

¿Cuántas sanciones se aplicaron en 2025?

Tan solo en 2025 se aplicaron alrededor de 27 mil 706 sanciones a conductores, por ir manejando y usando el celular al mismo tiempo; esto según las cifras otorgadas por la Policía Vial. Dichos conductores fueron sorprendidos efectuando esta infracción, y fueron sancionados económicamente por ello.

Por su parte, al corte del 2 de febrero del 2026, luego de que entrara en vigor el nuevo monto, se han registrado 2 mil 409 multas adicionales.

Sumando las infracciones del año pasado con las de este mes, dan un total de 30 mil 115 conductores que infringieron la ley en Jalisco, y fueron penalizados económicamente por esta razón.

Las autoridades de la Policía Vial han llamado la atención a la ciudadanía, ante este panorama, para evitar este mal hábito y así proteger la integridad de los automovilistas y los peatones, previniendo accidentes, así como cuidar el bolsillo, y eludiendo las consecuencias económicas implicadas.

AL