Movimiento Ciudadano respalda reforma judicial en Jalisco

La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco llamó a las demás fracciones parlamentarias a tomar en cuenta la propuesta del colectivo de universidades y organizaciones sociales en torno a la reforma judicial.

Esto como respuesta a la declaración del coordinador morenista, Miguel de la Rosa, quien acusó que a MC “no quieren reforma al Poder Judicial en Jalisco”, ante los desacuerdos que se han generado para impedir el aval de un dictamen de reforma judicial en la entidad.

El coordinador emecista en el Congreso, José Luis Tostado, indicó que de su bancada hay compromiso para aprobar la reforma judicial.

“Ratificar el compromiso de generar la mejor reforma al Poder Judicial posible. La que más convenga para tener al mejor sistema de justicia estatal a nivel nacional y el apoyo de Movimiento Ciudadano con la sociedad civil”, dijo en entrevista.

Afirmó que respaldarán “lo que implique la expresión de la sociedad civil”, esto luego que un grupo integrado por organizaciones de la sociedad civil, abogados, universidades y la iniciativa privada llamaran a las fracciones parlamentarias del Congreso local para retomar el proceso de legislación de la reforma judicial en el Estado y que sea tomando en cuenta su propuesta ciudadana antes del vencimiento del plazo establecido para abril de 2026.

La bancada emecista coincide con las organizaciones sociales que proponen no vincular la aprobación de la reforma judicial al resto de temas que debe votar el Congreso estatal en los próximos días, específicamente la aprobación del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos para 2026, y los nombramientos de auditor Superior del estado, las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia vacantes y la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Jalisco.

Por ello, proponen que la discusión debe retomarse en enero próximo, para estar en condiciones de aprobarla a tiempo para que se aplique en el próximo proceso electoral.

