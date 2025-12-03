Con el objetivo de ofrecer una alternativa real frente a las altas tasas del sistema financiero tradicional , el Gobierno de Zapopan lanzó el nuevo crédito Bájale a tu Deuda , una herramienta que permitirá a las personas trasladar sus deudas actuales a un financiamiento con mejores condiciones, tasas más bajas y sin caer en esquemas abusivos.

Durante la presentación de este programa, el Gobierno de Zapopan también firmó un convenio histórico con la Promotora del Financiamiento para el Desarrollo de Jalisco (Projal), convirtiendo a Zapopan en el primer municipio del estado en sumarse a este esquema de apoyo.

El presidente municipal, Juan José Frangie Saade, subrayó que este nuevo producto responde directamente a las necesidades de quienes enfrentan deudas elevadas. "Este programa tiene un alcance único. Queremos que las y los emprendedores dejen de vivir con estrés financiero y dediquen su energía a crecer sus negocios . Bájale a tu Deuda es una alternativa noble, justa y necesaria para recuperar estabilidad", dijo en un comunicado.

Frangie Saade recordó que con el programa de Adelante Zapopan nació como una respuesta directa a la crisis económica que dejó la pandemia. "Ya superamos los cinco mil créditos entregados y hemos demostrado que apoyar a las pymes genera empleo y evita el cierre de negocios. El empleo es el mejor programa social y este crédito fortalece ese propósito".

A la vanguardia

El nuevo crédito se implementará gracias al convenio firmado entre Zapopan y el Gobierno de Jalisco, a través de Projal. Este acuerdo permitirá ampliar el alcance del programa Adelante Zapopan, que ahora suma 18 productos financieros destinados a impulsar el bienestar económico del municipio.

El coordinador general de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Salvador Villaseñor Aldama, señaló que este convenio marca un precedente estatal. "Zapopan es el primer municipio en firmar este acuerdo. Vamos a trabajar de la mano con Projal para que las personas puedan refinanciar sus deudas con tasas preferenciales y evitar intereses abusivos que frenan el crecimiento".

Villaseñor Aldama subrayó que el crédito estará disponible para micro, pequeñas y medianas empresas, madres jefas de familia, comerciantes de tianguis, mercados y negocios locales.

Por su parte, Ian Paul Otero Vázquez, presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, destacó la modernización de Projal. "Hoy operamos con mayor eficiencia y con un enfoque claro en innovación y desarrollo. Este convenio con Zapopan nos permitirá impulsar financiamiento más justo, ágil y 100% digitalizado".

Impulso estatal a la salud financiera

Durante su intervención, la secretaria de Desarrollo Económico de Jalisco, Cindy Blanco Ochoa, enfatizó la importancia de apoyar a las pymes, ya que representan 99% de las unidades económicas del estado.

"Muchas micro y pequeñas empresas tienen deudas con tasas de 40% o más. Este crédito existe para que puedan reorganizar sus finanzas, crecer y generar empleo. Cuando crece una pyme, crece toda la comunidad", agregó Cindy Blanco y resaltó la colaboración con Zapopan como ejemplo de coordinación metropolitana efectiva.

Una herramienta para construir un Zapopan con mayor igualdad

Con Bájale a tu Deuda, el Gobierno de Zapopan fortalece su visión de igualdad de oportunidades para todas y todos, dando acceso a alternativas financieras dignas y accesibles.

El municipio reafirma su compromiso de crear condiciones reales que permitan a las familias mejorar su calidad de vida, sostener sus negocios y reducir la desigualdad económica.

