Cuereada en San Martín de las Flores: ¿a qué hora empieza este Sábado de Gloria?

Una de las tradiciones más peculiares de Semana Santa tiene lugar en San Martín de las Flores, en Tlaquepaque. Se trata de la "cuereada", en la cual, después del viacrucis, actores y público se azotan mutuamente para expiar sus pecados.

Si bien la Judea de San Martín de las Flores se realiza desde 1794 —lo que la convierte en la más antigua de México—, no existe registro de cuándo comenzó la cuereada ni cómo se establecieron sus reglas.

En principio, los azotes tenían la función de que los actores que habían interpretado los papeles de Judas Iscariote y de soldados romanos mostraran su arrepentimiento por haber permitido la crucifixión de Jesús; con el tiempo, otros miembros de la comunidad se unieron a ellos.

Para la cuereada, en los extremos opuestos de la plaza se colocan dos bandos de personas armadas con látigos de cuero o soga, que hacen sonar al romper el viento. Los lugares se intercambian un par de veces mientras suena música, pero cuando esta cesa, los bandos se encuentran en el centro para azotarse.

Aunque se puede considerar una batalla campal, normalmente se forman parejas que dan y reciben castigos mutuamente, lo que hace más equitativa.

El acto tiene seis rondas: en la primera participan los actores del viacrucis, normalmente soldados y Judas, quienes después pasan sus látigos a hombres de la comunidad, que ejecutan la segunda ronda de cuerazos.

A continuación, se realizan dos rondas de mujeres y dos más de niños. Con esto se cierra la representación de la Judea.

Uno de los últimos cambios de este evento fue la eliminación de la costumbre de mojarse después de la cuereada, una tradición que simbolizaba la purificación y el fin del luto con la apertura de la Gloria, pero que se consideró irresponsable debido al desperdicio de agua que implicaba.

Este sábado 4 de abril, la cuereada comenzará a las 12:00 horas y se estima que terminará a las 13:00. La sede es la plaza principal de San Martín de las Flores.

Ayer finalizó la edición 232 de la Judea en San Martín de las Flores. CORTESÍA

Los tastoanes, la "otra cuereada" de Jalisco

Al otro lado de la ciudad, en el municipio de Zapopan, tiene lugar otro ritual de azotes que también tiene su origen en la época virreinal: la danza de los tastoanes, que se realiza el 25 de julio, día de Santiago Apóstol, en San Juan de Ocotán, Zapopan.

Cuenta la historia que, durante la conquista del occidente del actual México, en la guerra del Mixtón, los indígenas locales atacaron Guadalajara —entonces ubicada en Tlacotán, Ixtlahuacán del Río— y profanaron las iglesias.

Los colonos españoles lograron repelerlos, pero tras interrogar a los guerreros capturados, éstos indicaron que huyeron por el miedo a un hombre barbado que, montado en un caballo blanco, arrojaba humo mientras los perseguía blandiendo su espada.

El hombre que golpea con la rama las piernas de los tastoanes interpreta el papel del apóstol Santiago. El resto de danzantes, con máscaras, reciben los golpes. EL INFORMADOR/Archivo

Este personaje fue identificado como el apóstol Santiago, santo que había inspirado la reconquista de la península ibérica y, en su honor, se hicieron representaciones para conmemorar también la evangelización del occidente mexicano.

La palabra "tastoán" es una deformación de "tlatoani", la palabra náhuatl que designa al jefe de los mexicas. Existe la versión de que los danzantes tomaron el nombre para designar y reconocer a santo Santiago como su señor, y otros señalan que es en honor a los jefes indígenas que resistieron la conquista.

Actualmente persiste esa dualidad, pues aunque la danza, donde el personaje de santo Santiago reparte golpes con una vara a los demás, se hace en honor al apóstol, muchos de los participantes lo ven como un homenaje a la resistencia indígena.

