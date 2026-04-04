Un accidente vehicular ocurrido durante la madrugada en el municipio de El Salto se cobró la vida de dos personas motociclistas.

Los hechos fueron reportados durante la noche, en el llamado Camino a San Martín El Verde, a la altura del llamado complejo industrial El Salto Park III, en el municipio de El Salto.

Policías municipales recibieron el reporte poco después de la medianoche de un accidente en el cual se vio involucrada una motocicleta en la zona.

Al arribar al lugar, los oficiales municipales localizaron dos personas, una mujer de 40 años de edad y un joven de 23, quienes estaban tirados en la vía pública junto a una motocicleta y tenían lesiones de gravedad, debido a las cuales ambas personas fallecieron.

Retienen a un conductor de un vehículo involucrado

En el lugar, también fue encontrado a varios metros del sitio un vehículo Kia de modelo reciente, el cual tenía la facia destrozada, aparentemente debido al impacto.

En el lugar, se encontraba un hombre, presuntamente el conductor de dicho vehículo, quien refirió que se produjo un choque con la motocicleta, la cual habría ido a alta velocidad y tuvo un derrape, provocando el accidente, aunque no se supieron con certeza los hechos. El hombre quedó retenido para deslindar responsabilidades.

Al sitio, arribaron familiares de las víctimas, quienes dijeron que ambas personas fallecidas eran vecinas de la zona de Parques del Triunfo.

Cifras de accidentes en moto en México

A principios de año, la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM) alertó que cinco de cada 10 muertes por accidentes de tránsito son de motociclistas. En ese sentido, de enero a septiembre de 2025 se reportaron 155 muertes de motociclistas, lo que ubica a ese grupo como el más vulnerable en siniestros viales. La mortalidad en este tipo de personas circulantes ha crecido en los últimos años luego de que la conversión en 2019 fuese de dos muertos por cada diez accidentes viales.

La propia AMTM señala que los accidentes suelen deberse a los siguientes factores:

Falta de entrenamiento formal y preventivo

Manejo imprudente

Exceso de velocidad

Maniobras peligrosas como rebasar entre carriles o invadir espacios de otros vehículos

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OB

