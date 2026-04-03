Sábado de Gloria: ¿De cuánto es la multa por desperdiciar agua en Jalisco?

En el contexto del Sábado de Gloria 2026, una de las tradiciones más arraigadas en distintas regiones del país —mojarse o arrojar agua— vuelve a poner sobre la mesa el tema del desperdicio de este recurso, especialmente en medio de escenarios de sequía y baja disponibilidad.

Autoridades en Jalisco han reiterado que esta práctica, además de ser considerada irresponsable, puede derivar en sanciones económicas y administrativas.

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El llamado se intensifica durante estos días, cuando aumenta el uso indebido del agua en calles, banquetas y espacios públicos. Por ello, t anto dependencias municipales como organismos operadores han pedido a la población evitar acciones que impliquen el derroche del líquido .

¿De cuánto son las multas por desperdiciar agua en Jalisco?

De acuerdo con el Reglamento de Justicia Cívica de Guadalajara, desperdiciar, desviar o impedir el uso del agua es una falta administrativa que puede ser sancionada con multas que van de 20 a 50 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Con el valor actualizado de la UMA en 2026, fijado en 117.31 pesos, esto equivale aproximadamente a montos que van de 2 mil 346 a 5 mil 865 pesos, dependiendo de la gravedad.

Además, en situaciones más severas, las autoridades contemplan arrestos que pueden ir de 18 a 36 horas. En el caso de Zapopan, el Código del Buen Gobierno y el Reglamento de Policía también prohíben estas prácticas, señalando como falta el desperdicio de agua, su desvío o el uso indebido de hidrantes públicos.

A nivel operativo, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) ha endurecido las medidas contra el uso inadecuado del agua. Por ejemplo, el uso de mangueras para lavar banquetas, vehículos o fachadas puede derivar en sanciones más elevadas, que alcanzan hasta los 17 mil 596 pesos en uso habitacional, 35 mil 193 en comercios y hasta 58 mil 655 pesos en el sector industrial.

¿Dónde denunciar el desperdicio de agua en Jalisco?

Ante este panorama, las autoridades también han reforzado los canales de denuncia para reportar el desperdicio de agua. La ciudadanía puede dar aviso al SIAPA a través del número 33 36 68 24 82, o bien comunicarse con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) al 800 77 63 372.

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Si bien el SIAPA no aplica directamente todas las sanciones, sí canaliza los reportes a las instancias correspondientes para su seguimiento.

En este Sábado de Gloria, el exhorto es claro: evitar el desperdicio de agua no solo contribuye al cuidado del medio ambiente, sino que también previene sanciones económicas que pueden afectar el bolsillo de los ciudadanos.

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