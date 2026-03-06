Cubrebocas ya no será obligatorio en escuelas de Jalisco

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) informó que a partir del próximo lunes 9 de marzo, el uso de cubrebocas en escuelas del estado ya no será obligatorio.

La medida se da tras cumplirse un mes de su implementación como medida adicional a la vacunación para proteger a la comunidad educativa del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) contra el sarampión a raíz del repunte de casos que hubo en la entidad.

La dependencia estatal informó que solo pasa a ser una recomendación para las personas que aún no han recibido la vacuna.

Héctor Raúl Pérez Gómez, titular de la SSJ, imformó que, ante la certeza de contar con un alto avance en la cobertura de vacunación dentro de la comunidad escolar, será posible prescindir del uso obligatorio del cubrebocas.

“A partir del 9 de marzo de 2026, el uso obligatorio de cubrebocas para las comunidades de educación básica, una medida que dictamos hace 30 días para los municipios de San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara, Zapopan, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga e Ixtlahuacán de los Membrillos , deja de tener carácter de obligatorio” .

“Sin embargo, consideramos conveniente tener en este momento como recomendación, ya no como obligatoriedad, el uso de este insumo —el cubrebocas—, a aquellas personas que aún no tengan esquema de vacunación completo contra esta enfermedad”, añadió el titular de la SSJ.

Afirman que el uso obligatorio del cubrebocas cumplió su función al brindar protección a las alumnas, alumnos, maestros, personal de apoyo y administrativo de las escuelas del AMG mientras se completaba el esquema de vacunación en los diferentes grupos.

Los grupos de población que no cuentan con la vacuna contra el sarampión aún pueden recibirla en los módulos fijos y móviles, de lunes a domingo, y en macromódulos los fines de semana.

El Auditorio Benito Juárez será sede de un macromódulo de vacunación que estará activo durante dos fines de semana —los días 7, 8, 14 y 15 de marzo—, de las 11:00 horas a 17:00 horas, sin necesidad de hacer cita.

Esto permitirá acercar la vacuna en los días que las y los alumnos no acuden a clases, y la población dispone de más tiempo para llevar a sus hijas e hijos.

Durante la jornada masiva de vacunación contra el sarampión se aplicaron más de un millón de dosis. FACEBOOK / SECRETARÍA DE SALUD

El funcionario exhortó a madres y padres de familia o tutores a vacunar a sus hijas e hijos, en caso de que no lo hayan hecho, a fin de protegerlos de una enfermedad que puede ser mortal. La vacuna es la herramienta principal y definitiva contra esta enfermedad.

“Hubo una respuesta muy buena de parte de la población, y es así que en el sistema de Salud de Jalisco logramos aplicar más de un millón de dosis durante este mes del biológico, que protege contra la enfermedad”.

La autoridad sanitaria señaló que todavía se han identificado algunos grupos de la población infantil y escolar que no tienen su esquema completo de vacunación, por lo que exhortan a que acudan cuanto antes para recibir este beneficio.

En Jalisco se ha intensificado significativamente la vacunación, ya que de 2025 al 5 de marzo de 2026, se aplicaron dos millones 630 mil dosis de vacuna contra el sarampión en los 125 municipios del estado ; de las cuales, poco más de dos millones fueron aplicadas en el presente año.

Todavía queda un pequeño sector de la población rezagada que no tiene el esquema completo, para quienes se cuenta aún con suficientes vacunas en las propias unidades de medicina familiar del IMSS e ISSSTE, en hospitales y centros de salud del OPD Servicios de Salud Jalisco; así como en los distintos módulos itinerantes.

Al respecto, agregó que continúa la vigilancia epidemiológica y la evaluación en todo momento de la situación.

