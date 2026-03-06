Encuentran culpable a Yigal "N" por muerte de 3 personas en 2021

Un tribunal de enjuiciamiento de Jalisco encontró culpable a Yigal "N" tras varios años de un proceso penal derivado de la muerte de una mujer y dos hombres ocurrida el 17 de octubre de 2021 sobre la avenida López Mateos, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Este día de marzo, la Fiscalía de Jalisco informó que se desahogaron los dictámenes presentados por cuatro peritos, mientras que el pasado 27 y 28 de febrero, en este mismo juicio oral, 17 testigos declararon información suficiente para que Yigal "N" fuera encontrado culpable por la muerte de las tres personas.

PUEDES LEER: Clásico Tapatío tendrá fuerte operativo de seguridad en el Estadio Jalisco

El día de los hechos, Yigal "N" conducía un vehículo cuando invadió los carriles contrarios, impactando el automóvil donde viajaban las tres víctimas mortales. El hombre fue detenido varios días después, el 21 de octubre mediante una orden de aprehensión, posteriormente, Yigal fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio a título de culpa grave, lesiones y daño en las cosas.

Tras varios años, se llevó a cabo la exposición de alegatos, se comprobó su plena responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio a título de culpa grave y daño en las cosas.

Por tal motivo, se informó que el próximo 11 de marzo a las 10:00 horas se realizará la audiencia de individualización de sanciones, donde se fijará la pena que el sentenciado deberá compurgar en prisión, así como las multas y reparación del daño que se señalen por el órgano jurisdiccional.

YC