IDEFT y Laboratorio Sophia impulsan desarrollo de talento en Jalisco

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) y Laboratorio Sophia, una destacada empresa farmacéutica mexicana, firmaron un convenio de colaboración. Este acuerdo busca fortalecer las capacidades del personal y potenciar el talento humano en el sector productivo de Jalisco, especialmente en el área oftálmica.

La alianza tiene como objetivo diseñar y desarrollar esquemas de capacitación adaptados a las necesidades de Laboratorio Sophia. Esto permitirá una mejora continua en procesos laborales y generará oportunidades de crecimiento profesional para sus trabajadores.

Laboratorio Sophia es una firma consolidada en el sector salud, especializada en medicamentos y soluciones oftálmicas. Sus procesos cumplen estándares internacionales y sus productos se comercializan globalmente, posicionándola como clave en la industria.

Salvador Cosío Gaona, director general del IDEFT, destacó que estas alianzas son cruciales para un modelo de formación vinculado a demandas empresariales. Resaltó que la capacitación construida con el sector productivo mejora las habilidades y competitividad del personal.

Impulso a la productividad laboral en Jalisco

Cosío Gaona afirmó: “La capacitación es una herramienta fundamental para el desarrollo económico y social. Al sumar esfuerzos con empresas comprometidas con el talento humano, se fortalece la preparación de las y los trabajadores y se impulsa al mismo tiempo la productividad de las organizaciones”.

La firma del convenio contó con la participación de directivos de Laboratorio Sophia, incluyendo a Edgar Rubén Aceves López, director Corporativo de Talento y Recursos Humanos, y Martha Alejandra Topete Santos, Gerente de Talento. Representantes sindicales y de capacitación también asistieron, coincidiendo en la relevancia de estas sinergias.

Colaboración clave para el crecimiento profesional

Esta iniciativa se enmarca en la política pública del Gobernador Pablo Lemus Navarro, que busca fortalecer la capacitación para el trabajo. Es una herramienta esencial para el desarrollo, la productividad y la movilidad social en Jalisco.

La Secretaría de Educación Jalisco, con Juan Carlos Flores Miramontes como presidente de la Junta Directiva del IDEFT, coordina estos esfuerzos. El objetivo es ampliar las oportunidades de preparación y crecimiento laboral para los jaliscienses.

Por el IDEFT, participaron Pablo García Arias, director de Vinculación; Felipe Reyes Rivas, director de la Unidad Guadalajara, y María Rubí Granados Monraz, jefa de Vinculación. Esta colaboración promete beneficios significativos para los trabajadores y la empresa.

