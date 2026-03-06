Mónica Magaña participa en foro en Brasil; destaca agenda de salud de Jalisco

La diputada de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña, participó en el foro internacional MIND360, realizado en Brasil, con el cual se busca fortalecer alianzas internacionales y compartir experiencias en políticas públicas de salud.

La legisladora compartió con líderes de América Latina el trabajo que se ha desarrollado en Jalisco para garantizar el acceso a tratamientos y atención integral para personas que viven con diabetes tipo 1, esto bajo la premisa de que la salud debe entenderse como un derecho y no como un privilegio.

La legisladora resaltó que el objetivo de estos encuentros es seguir sumando aliados y construir redes de colaboración internacional que permitan avanzar en iniciativas en materia de salud para la población.

“Hoy venimos a compartir con todas y todos ustedes nuestra lucha: la salud como un derecho, no un privilegio”, dijo.

El encuentro reunió a especialistas, representantes de gobiernos, sector privado, academia y organismos vinculados al sistema de salud para dialogar sobre innovación médica, acceso a tratamientos y el futuro de los sistemas de salud en América Latina.

CORTESÍA

Algunos de los participantes fueron Fernando Rubio, de Mercado Libre; el doctor Partha Kar, referente internacional del NHS del Reino Unido; Alejandra García, del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud de Chile (CENS); el doctor Alberto Alves de Lima, del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires; y la doctora Daniela Medeiros, de Unimed Porto Alegre, entre otros, quienes participaron en sesiones sobre innovación médica, gestión de sistemas de salud y modelos de atención centrados en las personas.

Mónica Magaña aseguró que, compartir estas experiencias permite abrir oportunidades de colaboración entre países y fortalecer proyectos que buscan colocar a las personas en el centro de las decisiones públicas en materia de salud.

La diputada emecista también sostuvo reuniones con legisladores brasileños en la Asamblea Legislativa del Estado de São Paulo, entre ellos los diputados Tomé Abduch y Luiz Philippe de Orleans e Bragança, para abordar temas relacionados a los retos de acceso a tratamientos y la importancia de fortalecer la cooperación internacional en materia de salud.

CORTESÍA

Mónica Magaña impulsó la Ley de Diabetes Tipo 1 que creó el primer marco legal en su tipo en México y dio origen a la política pública Somos Uno, enfocada en garantizar tratamiento, insumos y atención integral para personas que viven con esta condición. Parte de esta estrategia también se puso en marcha el Centro D1A, un espacio especializado en educación, atención y acompañamiento para niñas, niños, jóvenes y sus familias.

Actualmente, más de 500 familias en Jalisco reciben atención, insulina, sensores y acompañamiento especializado a través de este modelo, que busca fortalecer el acceso efectivo a la salud para quienes viven con diabetes tipo 1.

EE