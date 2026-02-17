INAPAM: Estas son las farmacias con descuento en Guadalajara 2026

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un organismo público encargado de promover el bienestar integral y social de las personas adultas mayores , como parte de una estrategia que busca generar medidas adecuadas para atender las necesidades de este sector vulnerable.

Una de las acciones vigentes implementadas para cumplir con este objetivo es la expedición de la tarjeta INAPAM, un documento oficial que permite a las personas de la tercera edad identificarse y acceder a diversos beneficios adicionales.

Te puede interesar: INAPAM: Estos son los hoteles en Jalisco con descuento para adultos mayores en 2026

Entre las principales ventajas que ofrece la credencial destaca la posibilidad de recibir descuentos y tarifas preferenciales en cientos de establecimientos en todo el país , con el fin de facilitar el acceso a productos y servicios básicos que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

Los descuentos aplican en distintos rubros como alimentación, transporte, vestido, asesoría legal, actividades recreativas y, especialmente, salud.

En este último ámbito se incluyen servicios que suelen ser prioritarios para este sector, como consultas médicas, chequeos y la compra de medicamentos.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara existen diversas farmacias y establecimientos de venta de medicamentos que cuentan con convenios con el INAPAM, ofreciendo descuentos que pueden llegar hasta el 50%. Esto representa un apoyo importante para garantizar el acceso a insumos médicos necesarios para el cuidado y control de la salud.

Farmacias con descuento INAPAM en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Guadalajara

Farmacia del Pacífico

Abasolo #7, Col. Villa Purificación, C.P. 48800 — 10% de descuento

Abasolo #7, Col. Villa Purificación, C.P. 48800 — 10% de descuento Farmacia Galénica

Libertad #1482-B, Col. Centro — 10% de descuento

Libertad #1482-B, Col. Centro — 10% de descuento Farmacia Pelayo

Juárez #88, entre Paulino Navarro y Aquiles Serdán, Col. Villa Purificación, C.P. 48800 — 15%

Juárez #88, entre Paulino Navarro y Aquiles Serdán, Col. Villa Purificación, C.P. 48800 — 15% Farmacia

Juárez y 5 de Mayo Col. Centro — 15% de descuento.

Juárez y 5 de Mayo Col. Centro — 15% de descuento. Farmacia Reyna

Hidalgo #57, Col. Centro — 3% de descuento

Hidalgo #57, Col. Centro — 3% de descuento Farmacias San Francisco

Vicente Guerrero #18-B, Col. Centro — 3% de descuento

Vicente Guerrero #18-B, Col. Centro — 3% de descuento Farmacias Similares

Obregón #15-B, Col. Centro — 10% de descuento

Obregón #15-B, Col. Centro — 10% de descuento Jesús Castañeda Luquín (venta de medicamentos e insumos médicos)

Herrera y Cairo #6, Col. Centro — 30% de descuento

San Pedro Tlaquepaque

Farmacia Independencia

Independencia #51, Col. Centro, C.P. 45600 — 10% de descuento

Independencia #51, Col. Centro, C.P. 45600 — 10% de descuento Farmacia Santa Anita

Colón #17, Col. Santa Anita, C.P. 45590 — 50% de descuento

Tonalá

Farma Pronto del Ángel

Hidalgo Oriente #6, Col. Centro — 20% de descuento

Hidalgo Oriente #6, Col. Centro — 20% de descuento Farmacia de Genéricos Barrera

Paseo Lomas del Sur #8126-A, Col. Loma Dorada, C.P. 45402 — 25% de descuento

Zapopan

Farmavalue Sucursal Patria FM32

Avenida Patria #759, entre Avenida Guadalupe y San Luis Gonzaga,

Col. Jardines de Guadalupe, C.P. 44740 — Lunes: 5% de descuento en genéricos de laboratorio AMSA y Ultra

¿Cómo acceder al descuento INAPAM en farmacias?

Para obtener el descuento es necesario a cudir a alguno de los establecimientos mencionados e informar al personal, antes de pagar, que se desea hacer válido el beneficio.

Será indispensable presentar la tarjeta INAPAM original, en buen estado y con los datos legibles. No se aceptan fotografías ni copias de la credencial, por lo que se recomienda portarla siempre.

También puedes leer: CFE confirma si seguirá vigente el 50% de descuento en la luz para quienes tienen INAPAM

Es importante considerar que cada empresa puede establecer sus propios términos y condiciones para aplicar el descuento, por lo que se sugiere consultar previamente si existe alguna restricción adicional.

Con este tipo de políticas, el Gobierno de México, a través del INAPAM, refuerza las acciones encaminadas a proteger la economía y el bienestar de las personas adultas mayores. Puedes conocer todos los beneficios de a tarjeta INAPAM en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inapam.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP