Martes, 17 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

INAPAM: Estas son las farmacias con descuento en Guadalajara 2026

La tarjeta INAPAM permite a personas mayores recibir tarifas preferenciales en medicamentos y servicios de salud en la ZMG

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Adultos mayores en Guadalajara pueden acceder a descuentos en farmacias al presentar su credencial del INAPAM. SUN/ARCHIVO/ESPECIAL

Adultos mayores en Guadalajara pueden acceder a descuentos en farmacias al presentar su credencial del INAPAM. SUN/ARCHIVO/ESPECIAL

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un organismo público encargado de promover el bienestar integral y social de las personas adultas mayores, como parte de una estrategia que busca generar medidas adecuadas para atender las necesidades de este sector vulnerable.

Una de las acciones vigentes implementadas para cumplir con este objetivo es la expedición de la tarjeta INAPAM, un documento oficial que permite a las personas de la tercera edad identificarse y acceder a diversos beneficios adicionales.

Te puede interesar: INAPAM: Estos son los hoteles en Jalisco con descuento para adultos mayores en 2026

Entre las principales ventajas que ofrece la credencial destaca la posibilidad de recibir descuentos y tarifas preferenciales en cientos de establecimientos en todo el país, con el fin de facilitar el acceso a productos y servicios básicos que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

Los descuentos aplican en distintos rubros como alimentación, transporte, vestido, asesoría legal, actividades recreativas y, especialmente, salud.

En este último ámbito se incluyen servicios que suelen ser prioritarios para este sector, como consultas médicas, chequeos y la compra de medicamentos.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara existen diversas farmacias y establecimientos de venta de medicamentos que cuentan con convenios con el INAPAM, ofreciendo descuentos que pueden llegar hasta el 50%. Esto representa un apoyo importante para garantizar el acceso a insumos médicos necesarios para el cuidado y control de la salud.

Farmacias con descuento INAPAM en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Guadalajara

  • Farmacia del Pacífico
    Abasolo #7, Col. Villa Purificación, C.P. 48800 — 10% de descuento
  • Farmacia Galénica
    Libertad #1482-B, Col. Centro — 10% de descuento
  • Farmacia Pelayo
    Juárez #88, entre Paulino Navarro y Aquiles Serdán, Col. Villa Purificación, C.P. 48800 — 15%
  • Farmacia 
    Juárez y 5 de Mayo Col. Centro — 15% de descuento.  
  • Farmacia Reyna
    Hidalgo #57, Col. Centro — 3% de descuento
  • Farmacias San Francisco
    Vicente Guerrero #18-B, Col. Centro — 3% de descuento
  • Farmacias Similares
    Obregón #15-B, Col. Centro — 10% de descuento
  • Jesús Castañeda Luquín (venta de medicamentos e insumos médicos)
    Herrera y Cairo #6, Col. Centro — 30% de descuento

San Pedro Tlaquepaque

  • Farmacia Independencia
    Independencia #51, Col. Centro, C.P. 45600 — 10% de descuento
  • Farmacia Santa Anita
    Colón #17, Col. Santa Anita, C.P. 45590 — 50% de descuento

Tonalá

  • Farma Pronto del Ángel
    Hidalgo Oriente #6, Col. Centro — 20% de descuento
  • Farmacia de Genéricos Barrera
    Paseo Lomas del Sur #8126-A, Col. Loma Dorada, C.P. 45402 — 25% de descuento

Zapopan

  • Farmavalue Sucursal Patria FM32
    Avenida Patria #759, entre Avenida Guadalupe y San Luis Gonzaga,
    Col. Jardines de Guadalupe, C.P. 44740 — Lunes: 5% de descuento en genéricos de laboratorio AMSA y Ultra

¿Cómo acceder al descuento INAPAM en farmacias?

Para obtener el descuento es necesario acudir a alguno de los establecimientos mencionados e informar al personal, antes de pagar, que se desea hacer válido el beneficio.

Será indispensable presentar la tarjeta INAPAM original, en buen estado y con los datos legibles. No se aceptan fotografías ni copias de la credencial, por lo que se recomienda portarla siempre.

También puedes leer: CFE confirma si seguirá vigente el 50% de descuento en la luz para quienes tienen INAPAM

Es importante considerar que cada empresa puede establecer sus propios términos y condiciones para aplicar el descuento, por lo que se sugiere consultar previamente si existe alguna restricción adicional.

Con este tipo de políticas, el Gobierno de México, a través del INAPAM, refuerza las acciones encaminadas a proteger la economía y el bienestar de las personas adultas mayores. Puedes conocer todos los beneficios de a tarjeta INAPAM en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inapam. 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

XP

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones