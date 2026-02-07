¿Cuáles son los 10 municipios menos poblados de Jalisco?

Es sabido que México es de los países más poblados del mundo, pues se encuentra en el lugar 11. Sobre esto, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el país habitan 126 millones 014 mil 024 personas, y tres estados concentran más de la tercera parte del total, estos son el Estado de México, la Ciudad de México, y Jalisco.Jalisco es la tercera entidad con mayor cantidad de población. Según el Inegi, 8 millones 348 mil 151 habitantes radican en el territorio, y un gran porcentaje radican en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).Sin embargo, 15 municipios tienen menos de 5 mil habitantes y son los menos poblados de Jalisco. Estos son:Por otro lado, según los registro del Inegi, alrededor de seis millones de habitantes del Estado están ubicados en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), uno en la Costa Norte, dos en los Altos Norte, y uno en la zona Sur.****Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF