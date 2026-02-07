Sábado, 07 de Febrero 2026

¿Cuáles son los 10 municipios menos poblados de Jalisco?

Jalisco es el tercer estado con mayor cantidad de población en México, y estos son los lugares donde hay menos personas

Por: Oralia López

Son 15 municipios los que tienen menos de 5 mil habitantes, los menos poblados de Jalisco. Uno estos es Ejutla. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Es sabido que México es de los países más poblados del mundo, pues se encuentra en el lugar 11. Sobre esto, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el país habitan 126 millones 014 mil 024 personas, y tres estados concentran más de la tercera parte del total, estos son el Estado de México, la Ciudad de México, y Jalisco.

Jalisco es la tercera entidad con mayor cantidad de población. Según el Inegi, 8 millones 348 mil 151 habitantes radican en el territorio, y un gran porcentaje radican en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Sin embargo, 15 municipios tienen menos de 5 mil habitantes y son los menos poblados de Jalisco. 

Estos son:

Municipio / Habitantes

  1. Cañadas de Obregón / 4 mil 388
  2. Guachinango / 4 mil 199
  3. Totatiche / 4 mil 180
  4. Atenguillo / 4 mil 176
  5. La Manzanilla de la Paz     / 4 mil 099
  6. Techaluta de Montenegro / 4 mil 072
  7. San Marcos / 3 mil 791
  8. Mixtlán / 3 mil 638
  9. Santa María de los Ángeles / 3 mil 515
  10. Chimaltitán / 3 mil 270
  11. San Martín de Bolaños / 3 mil 095
  12. San Cristóbal de la Barranca / 2 mil 924
  13. Cuautla / 2 mil 166
  14. Ejutla / Mil 981
  15. Santa María del Oro Mil / 815

Por otro lado, según los registro del Inegi, alrededor de seis millones de habitantes del Estado están ubicados en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), uno en la Costa Norte, dos en los Altos Norte, y uno en la zona Sur.

Los 10 municipios más poblados de Jalisco según el Inegi son:

Municipio / Habitantes

  1. Zapopan / 1 millón 476 mil 491
  2. Guadalajara / 1 millón 385 mil 629
  3. Tlajomulco de Zúñiga / 727 mil 750
  4. San Pedro Tlaquepaque / 687 mil 127
  5. Tonalá / 569 mil 913
  6. Puerto Vallarta / 291 mil 839
  7. El Salto / 232 mil 852
  8. Lagos de Moreno / 172 mil 403
  9. Tepatitlán de Morelos / 150 mil 190
  10. Zapotlán el Grande / 115 mil 141

