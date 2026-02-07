¿Cuáles son los 10 municipios menos poblados de Jalisco?

Es sabido que México es de los países más poblados del mundo, pues se encuentra en el lugar 11. Sobre esto, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el país habitan 126 millones 014 mil 024 personas, y tres estados concentran más de la tercera parte del total, estos son el Estado de México, la Ciudad de México, y Jalisco.

Jalisco es la tercera entidad con mayor cantidad de población. Según el Inegi, 8 millones 348 mil 151 habitantes radican en el territorio, y un gran porcentaje radican en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Sin embargo, 15 municipios tienen menos de 5 mil habitantes y son los menos poblados de Jalisco.

Estos son:

Municipio / Habitantes

Cañadas de Obregón / 4 mil 388 Guachinango / 4 mil 199 Totatiche / 4 mil 180 Atenguillo / 4 mil 176 La Manzanilla de la Paz / 4 mil 099 Techaluta de Montenegro / 4 mil 072 San Marcos / 3 mil 791 Mixtlán / 3 mil 638 Santa María de los Ángeles / 3 mil 515 Chimaltitán / 3 mil 270 San Martín de Bolaños / 3 mil 095 San Cristóbal de la Barranca / 2 mil 924 Cuautla / 2 mil 166 Ejutla / Mil 981 Santa María del Oro Mil / 815

Por otro lado, según los registro del Inegi, alrededor de seis millones de habitantes del Estado están ubicados en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), uno en la Costa Norte, dos en los Altos Norte, y uno en la zona Sur.

Los 10 municipios más poblados de Jalisco según el Inegi son:

Municipio / Habitantes

Zapopan / 1 millón 476 mil 491 Guadalajara / 1 millón 385 mil 629 Tlajomulco de Zúñiga / 727 mil 750 San Pedro Tlaquepaque / 687 mil 127 Tonalá / 569 mil 913 Puerto Vallarta / 291 mil 839 El Salto / 232 mil 852 Lagos de Moreno / 172 mil 403 Tepatitlán de Morelos / 150 mil 190 Zapotlán el Grande / 115 mil 141

