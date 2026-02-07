El error del 90% de los mexicanos al tratar su salud mental

La salud mental sigue enfrenando retos en México por mitos acerca de su ejercicio. Para entender el fenómeno es necesario revisar algunos datos en el país.

El 70% de los mexicanos que requieren ayuda psicológica para tratar sus problemas de salud mental no la reciben, pues la mayoría de ellos consideran que pueden solos con estos padecimientos , resaltó este lunes una especialista.

"Lamentablemente, sabemos que en México el 70% de la población que necesita ayuda no la está recibiendo, aun cuando los problemas de salud mental aumentaron debido a la pandemia por COVID-19", dijo María Elena Medina Mora, directora de la facultad de psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Por qué los mexicanos se tardan en ir a terapia?

La especialista reconoció que sigue existiendo un estigma alrededor de este tipo de condiciones que evita que las personas acudan a un especialista para tratar sus problemas de salud mental .

"El 90 % de las personas piensan que pueden superar sus problemas de salud mental solos y esa es la principal barrera" , apuntó.

Detalló que en el país una persona con depresión tarda 14 años en llegar al tratamiento, pues los trastornos de salud mental empiezan en la adolescencia.

Sin embargo, hasta antes de la pandemia poco se hablaba de estas enfermedades.

"La pandemia hizo que esto fuera una conversación común y que la gente empezara a pedir ayuda", explicó.

Depresión y ansiedad afecta a jóvenes

Medina Mora detalló que de acuerdo con una encuesta realizada por la Facultad de Medicina de la UNAM, se detectó que la mayoría de los estudiantes de esta institución padecieron ansiedad, depresión y estrés postraumático que aumentaron las ideas suicidas.

Además, 38.6% de ellos tuvieron problemas económicos en la familia debido al COVID-19 lo que les llevó a tener una mayor consumo de alcohol y trastornos del sueño.

¿Quién padece más problemas de salud mental?

La especialista señaló que tanto hombres como mujeres padecen de problemas de salud mental casi en la misma proporción ; aunque, el género femenino es más propenso a sufrir depresión y ansiedad, mientras que el masculino se decanta más por problemas conductuales y de adicciones .

Además, dijo que los problemas de salud mental tienen una carga genética de entre 40 y 60% ; sin embargo, existen otros factores de riesgo que pueden detonarlos.

"Por ejemplo, las vicisitudes en la infancia, como la violencia en todas sus formas y la situación económica", aseveró.

Ante este panorama, Medina Mora instó a las autoridades a legislar sobre la salud mental, sobre todo para lograr un mayor presupuesto gubernamental para atender estos problemas.

"Actualmente, destinamos solo el 2% del gasto en salud en estos temas y se gasta casi todo en hospitales psiquiátricos, de ahí la importancia de dar más apoyo a estas enfermedades y de que la gente pida ayuda para tratar sus padecimientos", concluyó.

Con información de EFE

