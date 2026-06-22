Lunes, 22 de Junio 2026

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¿Cuántas pantallas gigantes habrá en La Minerva para ver el Mundial 2026?

El gobernador Pablo Lemus anunció que habilitará otro espacio luego del lleno que se registró en el FIFA Fan Fest Guadalajara

Por: Judith Montserrat Martínez Orozco

Los aficionados del futbol podrán acudir a La Minerva para disfrutar de los partidos de esta semana. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Los aficionados del futbol podrán acudir a La Minerva para disfrutar de los partidos de esta semana. EL INFORMADOR/ARCHIVO

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, causó furor la tarde de este lunes 22 de junio del 2026 cuando anunció que se habilitarán pantallas gigantes en la Glorieta Minerva a partir de mañana para los partidos de Colombia contra República Democrática del Congo, México contra República Checa y España contra Uruguay... ¿pero cuántas habrá en la zona?

¿Cuántas PANTALLAS gigantes habrá en La Minerva para ver el Mundial 2026?

Fue Juan José Frangie, alcalde de Zapopan y coordinador del Comité Organizador de Guadalajara para el Mundial 2026, quien reforzó la información proporcionada por Lemus y detalló que en total habrá DOS pantallas gigantes en la Glorieta La Minerva, esto para que los jaliscienses tengan más opciones y no ocurra lo que pasó en el partido de México contra Corea del Sur, cuando el FIFA Fan Fest del Centro Histórico llegó a su máxima capacidad incluso horas antes de que el encuentro comenzara.

LEE: Lemus anuncia pantallas en La Minerva para partidos de México, Colombia y España

"Algo importante es que se tomó la decisión de que, en la Minerva, se van a pasar los partidos, sobre todo el partido de México. El partido de México será transmitido en la Minerva y lo podrá ir a ver cualquier persona. Habrá dos pantallas grandes, estamos trabajando en ellas, estarán listas el día de mañana a más tardar", expresó Frangie en entrevista.

¿Dónde más habrá pantallas gigantes para ver el Mundial 2026?

La Minerva no será el único espacio donde habrá pantallas gigantes para que los tapatíos disfruten del futbol; de acuerdo con Juan José Frangie, se instalarán estos aparatos en los siguientes puntos clave de la ciudad:

     
  • Plaza Guadalajara.
  • Public Viewing de Zapopan en la Plaza de las Américas.
  • Kiosko del Centro Histórico de Zapopan.
  • Acceso a la estación Zapopan Centro de la Línea 3 del Tren Ligero.

Como ves, hay bastantes opciones para ver los partidos de Colombia contra República Democrática del Congo, México contra República Checa y España contra Uruguay, encuentros que le pondrán el ambiente futbolero a esta semana y que seguramente tendrán una respuesta muy buena por parte de los fans mundialistas.

JM

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