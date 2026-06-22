El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, causó furor la tarde de este lunes 22 de junio del 2026 cuando anunció que se habilitarán pantallas gigantes en la Glorieta Minerva a partir de mañana para los partidos de Colombia contra República Democrática del Congo, México contra República Checa y España contra Uruguay... ¿pero cuántas habrá en la zona?Fue Juan José Frangie, alcalde de Zapopan y coordinador del Comité Organizador de Guadalajara para el Mundial 2026, quien reforzó la información proporcionada por Lemus y detalló que en total habrá DOS pantallas gigantes en la Glorieta La Minerva, esto para que los jaliscienses tengan más opciones y no ocurra lo que pasó en el partido de México contra Corea del Sur, cuando el FIFA Fan Fest del Centro Histórico llegó a su máxima capacidad incluso horas antes de que el encuentro comenzara."Algo importante es que se tomó la decisión de que, en la Minerva, se van a pasar los partidos, sobre todo el partido de México. El partido de México será transmitido en la Minerva y lo podrá ir a ver cualquier persona. Habrá dos pantallas grandes, estamos trabajando en ellas, estarán listas el día de mañana a más tardar", expresó Frangie en entrevista.La Minerva no será el único espacio donde habrá pantallas gigantes para que los tapatíos disfruten del futbol; de acuerdo con Juan José Frangie, se instalarán estos aparatos en los siguientes puntos clave de la ciudad: Como ves, hay bastantes opciones para ver los partidos de Colombia contra República Democrática del Congo, México contra República Checa y España contra Uruguay, encuentros que le pondrán el ambiente futbolero a esta semana y que seguramente tendrán una respuesta muy buena por parte de los fans mundialistas.JM