La fiesta del Mundial 2026 continúa en Guadalajara y ahora los aficionados al futbol tendrán una nueva oportunidad para disfrutar de algunos de los encuentros más esperados del torneo en uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad.

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció a través de sus redes sociales que La Minerva volverá a convertirse en un punto de reunión para miles de aficionados que deseen vivir la pasión mundialista en un ambiente familiar y festivo.

"Para seguir con la fiebre futbolística del Mundial al estilo Jalisco habilitaremos pantallas en La Minerva para ver los partidos que vienen", publicó el mandatario estatal.

La medida forma parte de las actividades organizadas para aprovechar el ambiente que ha generado la Copa del Mundo en Guadalajara, una de las ciudades anfitrionas del torneo.

Los partidos que podrán verse en La Minerva

De acuerdo con lo informado por el Gobernador, las transmisiones públicas comenzarán este martes 23 de junio a las 20:00 horas con el encuentro entre las selecciones de Colombia y República del Congo.

Posteriormente, el miércoles 24 de junio a las 19:00 horas , los aficionados mexicanos podrán reunirse para apoyar a la Selección Mexicana en su compromiso frente a Chequia , uno de los partidos que más expectativa genera entre la afición nacional.

La programación continuará el viernes 26 de junio a las 18:00 horas con el duelo entre España y Uruguay , un enfrentamiento que promete reunir a seguidores de ambas selecciones y a los amantes del futbol internacional.

Las pantallas gigantes permitirán que miles de personas disfruten de los encuentros sin necesidad de acudir a un estadio, convirtiendo a La Minerva en un auténtico punto de encuentro para la comunidad mundialista.

Recuerda tomar tu tiempo con anticipación para que encuentres un buen lugar.

Para seguir con la fiebre futbolística del Mundial Al Estilo Jalisco habilitaremos pantallas a La Minerva para ver los partidos que vienen.



El de mañana 23 de junio, de Colombia vs. República del Congo; del miércoles 24, de la Selección Mexicana vs. Chequia, y del viernes 26… pic.twitter.com/RlwKi8IZK2 — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) June 23, 2026

Alejandro Fernández se suma a la celebración

Además de los partidos, el Gobernador adelantó que los asistentes podrán disfrutar de actividades especiales para complementar la experiencia.

Entre ellas destaca la participación de Alejandro Fernández, quien formará parte de lo que fue descrito como "la serenata más grande" , un evento que busca combinar la pasión por el futbol con la música mexicana.

La intención es ofrecer una experiencia que refleje la identidad jalisciense ante visitantes nacionales e internacionales que se encuentran en la ciudad con motivo de la Copa del Mundo.

Guadalajara vive la fiesta del Mundial

Durante las últimas semanas, Guadalajara ha registrado una importante afluencia de turistas y aficionados atraídos por los encuentros mundialistas, así como por las diversas actividades culturales y recreativas organizadas alrededor del torneo.

La Minerva se ha consolidado como uno de los principales puntos de celebración, reuniendo a familias, grupos de amigos y visitantes extranjeros que buscan experimentar el ambiente futbolero característico de la Perla Tapatía.

Con nuevas transmisiones, música en vivo y actividades complementarias, las autoridades esperan mantener vivo el entusiasmo por el Mundial 2026 y seguir posicionando a Guadalajara como una de las sedes más atractivas del torneo.

EE