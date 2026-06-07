La llegada del Mundial 2026 a México ha motivado modificaciones en el calendario escolar de Jalisco, lo que genera dudas entre los padres de familia sobre cuándo salen de vacaciones los niños. Para garantizar la movilidad urbana y la seguridad pública durante los partidos programados en el Estadio Guadalajara, la Secretaría de Educación del Estado determinó implementar clases a distancia en fechas específicas. Esta medida alterará la rutina habitual de miles de estudiantes de educación básica, pero busca mantener el orden en la ciudad.

¿Cuándo termina el ciclo escolar en Jalisco por el Mundial 2026?

El titular de la dependencia estatal, Juan Carlos Flores Miramontes, detalló que el último día de clases es el próximo 30 de junio para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Sin embargo, el cierre formal del periodo escolar 2025-2026 está programado para el 15 de julio, fecha en la que iniciará oficialmente el periodo de descanso de verano.

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¿Qué días habrá clases a distancia en Guadalajara por el Mundial 2026?

Las autoridades educativas establecieron que los días 11, 18, 23 y 26 de junio los planteles operarán bajo un esquema de educación a distancia. El 11 de junio, fecha que coincide con la inauguración del torneo internacional de futbol, la medida aplicará de manera general para todas las escuelas de la entidad federativa.

Para los días 18, 23 y 26 de junio, esta modalidad se limitará exclusivamente a diez municipios que conforman la zona metropolitana y sus alrededores. Las demarcaciones contempladas en este acuerdo son Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapotlanejo y Acatlán de Juárez. En el resto de los municipios del estado, las actividades presenciales continuarán con total normalidad durante esas tres jornadas deportivas.

Las autoridades estatales reiteraron que estas modificaciones al calendario garantizan el derecho a la educación y evitan la pérdida de días efectivos de trabajo en las aulas. De esta manera, el gobierno local busca adaptar la dinámica de la ciudad a las exigencias logísticas de un evento de talla internacional sin descuidar la formación académica de las nuevas generaciones.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB