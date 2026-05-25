¿Cuándo estarán listas las obras en carretera a Chapala y el Aeropuerto?

Sobre carretera a Chapala y en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara se llevan a cabo una serie de obras de infraestructura para mejorar la movilidad en la zona y permitir que taxis de plataforma ofrezcan servicio a pasajeros a su llegada a la terminal aérea. Los trabajos estarán concluidos a finales de este mes, salvo el paso elevado que construye el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que forma parte del Plan de Desarrollo Maestro 2025 – 2029, asociado al crecimiento y conectividad de la Terminal 2, que está en construcción.

En un recorrido realizado por este medio, se constató, en primer lugar, que el estacionamiento de taxis de plataforma que se construye en un terreno debajo del retorno del Aeropuerto hacia Guadalajara está en la etapa final. Ya se delimitaron los cajones de estacionamiento y se construyeron los baños, con techos para dar sombra a los pasajeros. Se trabaja en los detalles, como la caseta de vigilancia, jardineras y terminación de bordes de banquetas. El ingreso y la entrada ya fueron concluidos y están delimitados. De acuerdo con autoridades estatales, este espacio estará terminado y operando a finales de mayo.

En tanto, la construcción del paso elevado avanza conforme a la planeación anunciada por GAP . Un trabajador en el lugar confirmó que los trabajos se llevan a cabo "todos los días" en distintos turnos y se realizan adecuaciones para garantizar un acceso seguro a la terminal aérea. El Grupo decidió adelantar parte de la ejecución de la obra para aprovechar las adecuaciones viales que se llevan a cabo en Carretera a Chapala y minimizar la afectación para usuarios; para atender las indicaciones de autoridades, los trabajos se suspenderán a partir del 31 de mayo.

Además, la ampliación a tres carriles del acceso principal al Aeropuerto terminará en la misma fecha, indicó el GAP. Las obras avanzan de acuerdo al calendario establecido y el objetivo es fortalecer la infraestructura de la terminal rumbo al Mundial 2026, mejorar la movilidad y atender la perspectiva de crecimiento en el largo plazo.

Por su parte, en las estaciones de La Gigantera, Las Pintitas y Carretera a Chapala de la Línea 5 del transporte público se realizan trabajos de iluminación e instalación de cableado, contactos y lámparas. Trabajadores en el lugar señalaron que se trata de "los últimos detalles" antes de entregar las estaciones operando al 100 por ciento , sin embargo, reconocieron que al menos estas tres estaciones han sido objeto de robos de materiales, como cableado de cobre. Esta situación ha generado algunos retrasos en los trabajos, aunque se prevé instalar reforzamientos para impedir el hurto en las instalaciones.

"No nos dan chance de instalar algo porque ya se robaron el material. O ponemos algo y también se lo roban", compartió un trabajador que instalaba cableado eléctrico en la estación La Gigantera, y quien prefirió mantener el anonimato.

Por último, el paso a desnivel de Periférico, que conectará con Carretera a Chapala y servirá para que los autobuses de la Línea 5 se incorporen a la vialidad, estará concluido el 28 de mayo, afirmó un trabajador en el punto, quien también prefirió resguardar su identidad. Aseguró que se trabajan en los últimos detalles, como adecuaciones finales e iluminación dentro del túnel, que ya podrá ser utilizado a finales del mes.

Esto último de acuerdo con el anuncio del gobernador Pablo Lemus el pasado 16 de mayo, en el que afirmó que la Línea 5 comenzará operaciones el 4 de junio. Actualmente el proyecto se encuentra en la fase de pruebas operativas .

EL INFORMADOR/ J. ACOSTA.

SV