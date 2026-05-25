Gobierno de Guadalajara otorga becas a universitarios

El Gobierno de Guadalajara entregó becas universitarias de hasta el 100% a más de 350 estudiantes de licenciatura. La entrega de dichos estímulos tiene el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior y fortalecer el desarrollo profesional de los tapatíos.

Los estudiantes beneficiarios rindieron protesta como parte del programa impulsado en conjunto con la Comisión Binacional Educativa Jalisco y la Universidad América Latina, iniciativa que nació tras el convenio firmado en octubre del año pasado para otorgar mil becas con cobertura de hasta el 90%.

Del total de espacios disponibles, la mayoría fueron destinados a personal operativo de la Comisaría de Guadalajara, de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, así como de Servicios Médicos Municipales, quienes recibirán becas completas para continuar con su formación profesional.

Durante el acto protocolario, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, destacó que este esquema forma parte de una estrategia de "salario social" enfocada en respaldar a quienes diariamente trabajan al servicio de la ciudad.

"Las personas que responden a esta convocatoria entienden que siempre hay una oportunidad para seguir preparándose y crecer profesionalmente", dijo la alcaldesa.

El evento reunió a representantes de 22 municipios, autoridades educativas y cientos de asistentes, consolidando una alianza que busca abrir más oportunidades académicas para jóvenes y trabajadores del servicio público.

La regidora Ana Robles, impulsora de la iniciativa, anunció además la incorporación de 150 nuevas becas para estudios de maestría, con el propósito de ampliar el alcance del programa y ofrecer nuevas herramientas de especialización. "Sabemos la importancia que tiene la educación para transformar vidas y construir mejores oportunidades".

El presidente de la Comisión Binacional Educativa en Jalisco, José Luis Montero, reconoció la disposición del Ayuntamiento tapatío para impulsar proyectos educativos enfocados en el desarrollo social y humano.

La estrategia contempla seguir fortaleciendo el acceso a estudios universitarios y de posgrado, particularmente para sectores que, por cuestiones económicas o laborales, enfrentan mayores dificultades para continuar su preparación académica.

MF