Aprueban en comisiones ley para sancionar fraude escolar en Jalisco

La Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Juventud del Congreso de Jalisco aprobó la iniciativa conocida como "Fraude Escolar", la cual busca sancionar a planteles educativos que operan en el Estado sin tener licencia o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), es decir, aquellas consideradas como "escuelas patito".

La propuesta es impulsada por la diputada local de Movimiento Ciudadano, Verónica Jiménez, con el fin de proteger a estudiantes y familias frente a estas escuelas.

A decir de la legisladora emecista, se busca cerrar vacíos legales que actualmente permiten que algunas instituciones educativas ofrezcan servicios escolares sin informar a madres y padres de familia que carecen de validez oficial, provocando afectaciones académicas, económicas y emocionales para estudiantes que descubren, incluso después de años de estudio, que sus certificados no tienen reconocimiento.

"Cada que termina un ciclo escolar tenemos la sorpresa de que hay varias universidades y escuelas que no tienen validez y no le informan a los padres de familia (…) esta reforma además de que adiciona la Ley de Educación, la obligación de las escuelas de informar a los padres de familia si están o no incorporadas, también tiene reformas en el Código Penal para tipificar como fraude que se presten estos servicios educativos sin esa acreditación", dijo la diputada.

La propuesta también incluye una modificación al Código Penal del Estado con el que crea el delito de fraude en la prestación de servicios educativos.

Por esta situación, se establecerían penas de hasta 10 años de cárcel para quien cometa fraude educativo.

Aprueban quitar cobros a tours de Tequila

La Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco también sesionó este lunes y se aprobó eliminar el cobro de 50 pesos que hacía el Ayuntamiento de Tequila por persona al momento de abordar un paseo en camionetas o camiones, algunos de ellos en forma de barril o en forma de botella.

La diputada Gabriela Cárdenas dijo que también se aprobaron incentivos para promocionar el turismo en el municipio.

"Quita este cobro de 50 pesos que tenía para los camioncitos turísticos y todo este esquema que tiene Tequila para la promoción turística le da reversa. También propone incentivos para descuentos en multas y recargos desde el 75% al 100% en impuestos, derechos que sean al municipio de Tequila, buscando promover y desarrollar la economía local".

Por otro lado, también se aprobó la donación de dos terrenos para construir viviendas para policías del Estado como parte del programa LEGADO, en los cuales se buscarían construir 200 viviendas en la zona de San Isidro de Zapopan, y 128 en la zona de Coyula, en Tonalá.

MF