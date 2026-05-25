Morena Jalisco denuncia guerra sucia con recursos públicos y piden investigar funcionarios por hacer campaña

La dirigente estatal de Morena en Jalisco, Erika Pérez García, acusó a Movimiento Ciudadano de impulsar una estrategia de guerra sucia contra su partido y señaló que tanto gobiernos municipales como el estatal estarían utilizando sus áreas de comunicación para difundir mensajes engañosos y atacar políticamente al movimiento guinda.

La líder morenista afirmó que a través de páginas y cuentas en redes sociales se distribuyen contenidos falsos y mensajes manipulados con el objetivo de desinformar a la población. Sostuvo que estas acciones reflejan la falta de resultados del partido naranja en el gobierno, por lo que recurren a campañas de desprestigio para generar confusión entre la ciudadanía.

Asimismo, pidió a la población verificar la información antes de compartirla y evitar caer en provocaciones, ya que, aseguró, este tipo de campañas buscan dividir a la sociedad mediante mentiras y desconfianza.

Durante una rueda de prensa, integrantes del Comité Estatal de Morena solicitaron a la Contraloría del Estado, a la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco y al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Guadalajara abrir investigaciones por la presunta participación de trabajadores públicos en actividades relacionadas con la colocación de calcomanías de militantes emecistas.

Por su parte, la secretaria de Comunicación del partido, Jocelyn Hernández Sánchez, exigió al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco actuar con firmeza y aplicar sanciones que podrían incluir multas, suspensiones, inhabilitaciones e incluso responsabilidades penales.

Jocelyn Hernández Sánchez, secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda

La morenista acusó que servidores públicos de alto nivel estarían participando abiertamente en actividades partidistas mientras permanecen en funciones, lo que consideró una violación al principio de imparcialidad que debe regir el servicio público.

También solicitó investigar a Enrique Ibarra Pedroza, presidente de El Colegio de Jalisco, y a Diego Monraz, secretario de Transporte estatal, por presuntamente participar en actividades político-electorales organizadas por Movimiento Ciudadano.

Hernández Sánchez señaló que funcionarios de los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga habrían sido movilizados durante el fin de semana para asistir a actos anticipados de campaña encabezados por Mirza Flores.

Además, recordó que el artículo 134 de la Constitución obliga a los servidores públicos a utilizar los recursos gubernamentales con imparcialidad y sin influir en la competencia entre partidos políticos.

Agregó que tanto la Ley General de Responsabilidades Administrativas como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prohíben el uso de recursos públicos con fines partidistas, así como los actos anticipados de campaña fuera de los tiempos establecidos por la ley.

Finalmente, criticó a Mirza Flores por, según dijo, denunciar recientemente pintas en bardas mientras encabezaba actividades políticas con participación de funcionarios municipales de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco.

Propone Carlos Lomelí Plan de Emergencia contra las inundaciones en Guadalajara

El senador por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, presentó una propuesta de cinco acciones para prevenir inundaciones en el Área Metropolitana de Guadalajara y pidió al Ayuntamiento tapatío y al Gobierno estatal actuar de manera inmediata ante el temporal.

Durante una rueda de prensa, el legislador recordó que especialistas de la Universidad de Guadalajara han detectado alrededor de 600 puntos de inundación en la metrópoli, de los cuales al menos 200 representan alta peligrosidad.

El morenista señaló que se trata de un problema ampliamente documentado y acusó a los gobiernos de Movimiento Ciudadano de no convertir los diagnósticos en acciones preventivas reales.

Criticó además que algunas autoridades municipales únicamente han colocado líneas rojas en pasos a desnivel para indicar hasta dónde puede subir el nivel del agua, lo que calificó como una medida insuficiente.

Carlos Lomelí señaló que se trata de un problema ampliamente documentado y acusó a los gobiernos de Movimiento Ciudadano de no convertir los diagnósticos en acciones preventivas reales. CORTESÍA

“Esa marca roja no es prevención, es el testimonio de inundaciones que ya ocurrieron”, afirmó.

Lomelí sostuvo que Guadalajara necesita autoridades que actúen con anticipación y no solamente reaccionen cuando ya se presentan las emergencias.

Entre las propuestas planteadas se encuentra la creación de un mapa público y actualizado de riesgo con identificación clara de los 200 puntos más peligrosos; intervención preventiva con desazolve, limpieza de canales y mantenimiento del drenaje; implementación de sistemas de alerta temprana y rutas seguras; instalación de un comando interinstitucional permanente durante el temporal; y un esquema de presupuesto, calendario y rendición semanal de cuentas.

El senador también señaló que el Gobierno estatal tiene la responsabilidad de coordinar la gestión de riesgos, mientras que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado debe atender el manejo de aguas pluviales y los municipios operar directamente en calles y colonias.

Finalmente, destacó que el Gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum ya inició trabajos de saneamiento y aseguró que ahora corresponde a las autoridades locales acompañar y supervisar que esas acciones lleguen a las zonas afectadas.

EE