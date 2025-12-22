¿Cuál es la mejor fecha para ir al Nevado de Colima?

Rodeado por la inmensa Sierra Madre Occidental, el Nevado de Colima se corona como uno de los destinos naturales más turísticos de Jalisco. Año con año, sus bosques de coníferas, su gélido clima y, la posibilidad de tocar y ver caer la blanca nieve, atraen a miles y miles de turistas.

Además, en pleno diciembre —o sea, temporada invernal— el Nevado alcanza su mayor belleza. Bajo este escenario, no te pierdas cuáles son las fechas idóneas para visitarlo junto a recomendaciones para no paletearse..., ni petatearse.

Esta es la mejor fecha para visitar el Nevado de Colima

Aunque durante todo el año, el Nevado de Colima abre sus empedrados caminos a senderistas, a partir de noviembre, el parque acostumbra a recibir a más personas. No obstante, autoridades de Zapotlán en Grande, indican que los meses perfectos para hallar su pináculo envuelto en nieve, son diciembre, enero y febrero.

Recuerda que el acceso al parque es de 08:00 a 19:00 horas de lunes a domingo, salvo por clima adverso u operativos.

Antes de planear tu visita, considera estas recomendaciones de Protección Civil Jalisco:

Verificar el estado mecánico del auto; idealmente debe ser 4x4.

Seguir caminos y senderos señalizados.

Llevar comida, agua y medicamentos; no hay tiendas en el parque.

Usar ropa abrigadora y de colores llamativos.

Supervisar a menores de edad y adultos mayores.

Respetar el perímetro del Volcán de Fuego y las áreas reforestadas.

Evitar incendios y apagar completamente las fogatas.

Subir con el tanque lleno y descender frenando con el motor.

Depositar la basura en su sitio y reportar emergencias a Protección Civil.

Como extra y, si piensas acampar, informa a las autoridades del parque y familiares, ya que la señal suele ser muy baja.

