No decimos nada nuevo al insistir en que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) continúa siendo uno los grandes organismos de apoyo para las personas adultas mayores en México. Con esta tarjeta, los afiliados acceden a una sin variedad de beneficios, tal es el caso de las rebajas de hasta 50% en el pago del predial y del servicio de agua, vigentes en enero de 2026 en distintos puntos del país.

Luego de que se diera a conocer información sobre los apoyos de Bienestar dados en diciembre, sumado a las posibles nuevos beneficios del Inapam para 2026, en esta nota te contamos en qué estados y municipios se aplicarán semejantes descuentazos.

Estos son los descuentos en predial y agua con tu credencial Inapam en enero 2026

De acuerdo con el Directorio de Beneficios Inapam, actualmente 19 municipios ubicados en 12 estados ofrecen reducciones que van del 10% al 50% en el cobro de predial y agua para adultos mayores. A continuación te los especificamos acá abajo:

Chiapas

Reforma: 50%

Suchiapa: 50%

Colima

Colima: 50%

Tecomán: 10%

Durango

Nombre de Dios: 50%

Guerrero

Mochitlán: 50%

Hidalgo

Tolcayuca: 50%

Jalisco

San Sebastián del Oeste: 50%

Oaxaca

San Miguel del Puerto (Pochutla): 15%

Puebla

Mazapiltepec de Juárez: 50%

Zacatlán: 50%

Sonora

Bácum: 50%

Fronteras: 50%

San Luis Río Colorado: 50%

Ures: 50% y 15%

Tamaulipas

Abasolo: 50%

Tlaxcala

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros: 50% y 25%

San Lucas Tecopilco: 50%

Veracruz

Naranjos Amatlán: 20%

Eso sí, considera que esto corresponde a una actualización realizada en marzo, por lo tanto, cada municipio puede establecer puntos diferentes.

¿Cómo tramitar la credencial Inapam?

El trámite es gratuito y presencial en los módulos oficiales del instituto. Los documentos solicitados enlistan:

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente.

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses).

Fotografía tamaño infantil, reciente, con fondo blanco.

