No decimos nada nuevo al insistir en que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) continúa siendo uno los grandes organismos de apoyo para las personas adultas mayores en México. Con esta tarjeta, los afiliados acceden a una sin variedad de beneficios, tal es el caso de las rebajas de hasta 50% en el pago del predial y del servicio de agua, vigentes en enero de 2026 en distintos puntos del país.Luego de que se diera a conocer información sobre los apoyos de Bienestar dados en diciembre, sumado a las posibles nuevos beneficios del Inapam para 2026, en esta nota te contamos en qué estados y municipios se aplicarán semejantes descuentazos. De acuerdo con el Directorio de Beneficios Inapam, actualmente 19 municipios ubicados en 12 estados ofrecen reducciones que van del 10% al 50% en el cobro de predial y agua para adultos mayores. A continuación te los especificamos acá abajo:ChiapasColimaDurangoGuerreroHidalgoJaliscoOaxacaPueblaSonoraTamaulipasTlaxcalaVeracruzEso sí, considera que esto corresponde a una actualización realizada en marzo, por lo tanto, cada municipio puede establecer puntos diferentes.El trámite es gratuito y presencial en los módulos oficiales del instituto. Los documentos solicitados enlistan: