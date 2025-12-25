Frente Frío 24: estos son los estados que sí o sí tendrán nieve

Diciembre arranca su recta final y con ella arriba un clima muy movido en buena parte de México. La interacción entre el chorro polar, el frente frío número 24 y sistemas de alta presión atmosférica traerán un escenario poco común; la posible caída de nieve. En esta nota te contamos los detalles.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Conagua, estos fenómenos se intensificaron desde el pasado 23 y hasta hoy, 25 de diciembre, pasada ya la Nochebuena y en plena Navidad.

Estos son los estados más afectados por el chorro polar y el frente frío 24

El mayor impacto se concentrará en el noroeste del país. Baja California será una de las entidades más afectadas, ya que la combinación del chorro polar con el frente frío favorecerá lluvias fuertes, vientos con rachas superiores a los 70 km/h y un descenso significativo de temperatura, principalmente durante la noche y la madrugada.

En Sonora, sobre todo en la zona norte, se prevé un ambiente frío a muy frío, mientras que en estados de la Mesa del Norte como Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas se esperan temperaturas por debajo de cero en áreas montañosas.

¿Aún nos queda esperanza de que caiga nieve en México en esta Navidad?

La probabilidad de nieve, aguanieve o lluvia engelante se concentra en zonas de alta montaña, donde coinciden el aire frío y la humedad. Los pronósticos señalan que Chihuahua y Durango podrían registrar este tipo de precipitación invernal en áreas serranas, con temperaturas que descenderían por debajo de los –5 °C durante la madrugada de esta Navidad.

También existe posibilidad de eventos invernales aislados en regiones elevadas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como en puntos del centro del país por encima de los 3 mil 800 metros sobre el nivel del mar. Estos últimos serían cuadros intermitentes, principalmente nocturnos.

Las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomiendan extremar precauciones al conducir en zonas montañosas y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

